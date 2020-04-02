Україна – серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом: оприлюднена показова статистика

Україна опинилася серед аутсайдерів за кількістю проведених тестів на коронавірус і при цьому потрапила в список країн із найбільшою кількістю заражених серед протестованих.
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Підтверджуючу світову статистику навів у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
"РахуйТЕ, думайтЕ", – акцентував він.
Україна опинилася серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом
Так, десятка країн, де зробили найменше тестів, виглядає таким чином (з розрахунком на 1 млн населення):
Бангладеш – 10
Індонезія – 25
Індія – 35
Непал – 40
Болівія – 52
Пакистан – 69
Мексика – 75
Україна – 76
Ямайка – 92
Аргентина – 107
Україна опинилася на 8 позиції.
У списку країн з найбільшою кількістю заражених серед протестованих наша країна стала 5-й з 79 (Китай не входить). В антирейтинг також потрапили:
Еквадор – 281
Іран – 270
Сербія – 255
Україна – 211
Італія – 204
Аргентина – 199
Франція – 199
Великобританія – 193
Австрія – 191
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко заявив, що офіційні дані про кількість хворих на коронавірус в усьому світі занижені в 8-10 разів.
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