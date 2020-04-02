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2 квітня • оновлено в 10:21
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Україна – серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом: оприлюднена показова статистика

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Україна опинилася серед аутсайдерів за кількістю проведених тестів на коронавірус і при цьому потрапила в список країн із найбільшою кількістю заражених серед протестованих.

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Підтверджуючу світову статистику навів у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"РахуйТЕ, думайтЕ", – акцентував він.

Україна опинилася серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом

Україна опинилася серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом

Так, десятка країн, де зробили найменше тестів, виглядає таким чином (з розрахунком на 1 млн населення):

  • Бангладеш – 10

  • Індонезія – 25

  • Індія – 35

  • Непал – 40

  • Болівія – 52

  • Пакистан – 69

  • Мексика – 75

  • Україна – 76

  • Ямайка – 92

  • Аргентина – 107

Україна опинилася на 8 позиції.

У списку країн з найбільшою кількістю заражених серед протестованих наша країна стала 5-й з 79 (Китай не входить). В антирейтинг також потрапили:

  • Еквадор – 281

  • Іран – 270

  • Сербія – 255

  • Україна – 211

  • Італія – 204

  • Аргентина – 199

  • Франція – 199

  • Великобританія – 193

  • Австрія – 191

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко заявив, що офіційні дані про кількість хворих на коронавірус в усьому світі занижені в 8-10 разів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Русские прилетели.Два самолёта ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом приземлились в аэропорту Нью-Йорка Отправлена партия медицинских масок и различного медицинского оборудования. Использовать помощь из России американцы, скорее всего, будут в Нью-Йорке, где медики уже с трудом справляются с ростом числа заболевших (официально - уже 0,5%!!! от общего населения мегаполиса).
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Какая ирония в США поставили ИВЛ Российского производства от КРЭТ (концерн радиоэлектронных технологий) - это те самые ребята которые делают самое лучшие средства РЭБ и оборудование этих ребят парализовало как-то раз "Дональда Кука". Ну думали не гадали. Но эти ИВЛ реально спасут сотни жизней.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству проведённых тестов и имеет один из самых низкий процент подтвержденных случаев. У россиян всего 0,85 теста на 1000 положительны.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А Россия на 3 месте по количеству проведённых тестов! Тестировали уже сотни тысяч!
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Суспільство

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