Україна – серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом: оприлюднена показова статистика

Україна опинилася серед аутсайдерів за кількістю проведених тестів на коронавірус і при цьому потрапила в список країн із найбільшою кількістю заражених серед протестованих.

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Підтверджуючу світову статистику навів у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"РахуйТЕ, думайтЕ", – акцентував він.

Україна опинилася серед аутсайдерів у боротьбі з коронавірусом

Так, десятка країн, де зробили найменше тестів, виглядає таким чином (з розрахунком на 1 млн населення):

Бангладеш – 10

Індонезія – 25

Індія – 35

Непал – 40

Болівія – 52

Пакистан – 69

Мексика – 75

Україна – 76

Ямайка – 92

Аргентина – 107

Україна опинилася на 8 позиції.

У списку країн з найбільшою кількістю заражених серед протестованих наша країна стала 5-й з 79 (Китай не входить). В антирейтинг також потрапили:

Еквадор – 281

Іран – 270

Сербія – 255

Україна – 211

Італія – 204

Аргентина – 199

Франція – 199

Великобританія – 193

Австрія – 191

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко заявив, що офіційні дані про кількість хворих на коронавірус в усьому світі занижені в 8-10 разів.

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