Україна почала будувати нові КПВВ на кордоні з окупованим Кримом: фото

Україна почала будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв і показав фото з місця робіт.

"20 вересня розпочалися роботи на об'єктах для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", – зазначив чиновник.

Гусєв уточнив, що під час робочого візиту міністра інфраструктури Владислава Криклія в Херсонську область, який запланований на кінець вересня, серед інших важливих питань пріоритетного розвитку транспортної інфраструктури регіону, заплановано відвідати КПВВ і провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.

Новини ФСБ РФ заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" Facebook Юрія Гусєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Раніше в Україні запропонували створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!