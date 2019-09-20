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20 вересня • оновлено в 16:00
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Україна почала будувати нові КПВВ на кордоні з окупованим Кримом: фото

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Україна почала будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв і показав фото з місця робіт.

"20 вересня розпочалися роботи на об'єктах для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", – зазначив чиновник.

Гусєв уточнив, що під час робочого візиту міністра інфраструктури Владислава Криклія в Херсонську область, який запланований на кінець вересня, серед інших важливих питань пріоритетного розвитку транспортної інфраструктури регіону, заплановано відвідати КПВВ і провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.

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Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Facebook Юрія Гусєва

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"

Facebook Юрія Гусєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Раніше в Україні запропонували створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Карпов Стас
Карпов Стас
Строить нужно основательно, чтобы позже не ремонтировать каждые 5 лет, тратя бюджетные средства.
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филипп филипыч
филипп филипыч
правильно, что бы было удобно пересекать границу толпам людей. хороший приграничный пункт, хороший пропуск, хорошие отношения)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Rabinovich Alexander, а как ты определишь своя земля или нет если границ нет?))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Куцырь Дмитрий, не было бы границ - жили бы все без конфликтов, без таможен и армий, каждый на своей земле был бы хозяином.
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