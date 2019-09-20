Україна почала будувати нові КПВВ на кордоні з окупованим Кримом: фото

Україна почала будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв і показав фото з місця робіт.
"20 вересня розпочалися роботи на об'єктах для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", – зазначив чиновник.
Гусєв уточнив, що під час робочого візиту міністра інфраструктури Владислава Криклія в Херсонську область, який запланований на кінець вересня, серед інших важливих питань пріоритетного розвитку транспортної інфраструктури регіону, заплановано відвідати КПВВ і провести нараду щодо фактичних термінів завершення будівництва.
Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"
Facebook Юрія Гусєва
Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"
Facebook Юрія Гусєва
Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"
Facebook Юрія Гусєва
Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"
Facebook Юрія Гусєва
Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.
Раніше в Україні запропонували створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.
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