Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україна має два плюси у боротьбі з COVID-19: відомий інфекціоніст назвав "козирі"

23.2т
Читати матеріал російською

Україна перебуває у дещо вигіднішій ситуації з поширенням захворюваності коронавірусу порівняно з деякими іншими країнами і має два плюси в боротьбі з пандемією.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта.

"Останнім часом йшлося про те, що універсальне покриття вакцинацією від БЦЖ може впливати на темпи поширення і розвиток епідемії. В Україні це охоплення становить 75-80% і цей показник нам у плюс", – вважає він.

Україна має два плюси у боротьбі з COVID-19: відомий інфекціоніст назвав "козирі"

За словами інфекціоніста, ще один плюс полягає в тому, що наша країна "приходить в епідемію" коронавірусу влітку, коли сонце й ультрафіолет скорочуватимуть темпи захворювань.

"Якщо тенденція вірусу, яка намітилася в Україні, буде йти до уповільнення – зможемо трохи видихнути", – зазначив Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, в. о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що після піку в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне в червні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфляція вірус
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
8
10
Смішно
35
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ivanov koly
ivanov koly
В Краснодаре местная власть двери в подъездах за сваривает вместе с жильцами.Зараженные рабы не должны вырваться на свободу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ivanov koly, ссылочку на видео слабо выложить? Хотя, о чем это я. Вуйки только хрюкать могут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ivanov koly
ivanov koly
ХОЗЯИH хOXЛОВ, Люди из дома напротив снимают на телефон и выкладывают в сеть. Где же ваш фашистский суверенный интернет, пора пресекать безобразие.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Плюс на плюс даёт эпидемию в свинарне
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На Украине каждый суслик агроном.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги