"Убили Небесну сотню ще раз!" Українці вийшли під СІЗО через звільнення "беркутівців". Відео та фотофакт

Українці бурхливо відреагували на рішення суду відпустити під особисте зобов'язання колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілах на Інститутській в 2014 році, для обміну з "Л/ДНР".

Громадяни буквально розділилися на два табори – тих, хто виступив за такий крок для звільнення українців, і тих, хто жорстко розкритикував поблажку для підозрюваних. Під СІЗО, де утримувалися фігуранти гучної справи влаштували протест (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Під Лук'янівським слідчим ізолятором пройшла бійка між активістами і поліцією. Все більше людей на заклик у соцмережах почали збиратися під будівлею.

Українці вийшли під СІЗО через звільнення "беркутівців" Facebook Василя Волоцюги

Під СІЗО приїхали 4 автобуси з Національною гвардією.

Facebook Володимира Кошовенка

Facebook Володимира Кошовенка

Facebook Володимира Кошовенка

Facebook Володимира Кошовенка

Facebook Володимира Кошовенка

Telegram Андрія Павловського

Telegram Андрія Павловського

Telegram Андрія Павловського

У мережі почався небувалий ажіотаж. За лічені хвилини соцмережі підірвали думки як відомих політиків, активістів, волонтерів, так і звичайних громадян.

Для багатьох звільнення колишніх бійців "Беркута" стало ударом. "Це катастрофа, міна під основою державності", - написав політолог Павло Нусс.

"У этой страны нет будущего", - написал отец погибшего героя небесной сотни Владимир Голоднюк.

"Ось ми і з'ясували, що мертвих можна вбити ще раз. І Небесну сотню, і всіх, хто на фронті", - зазначив військовий Андрій Шор.

"Не можна віддавати вбивць Майдану, яких ми навіть не засудили. Не можна дозволяти Росії переписати нашу історію. Тому що з нас знову зліплять малоросію", - відреагував прессекретар п'ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Сам лідер "Європейської солідарності" закликав владу не піддаватися на провокації Кремля.

"Рішення про обмін осіб, причетних до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть до Москви, до головного замовника – Путіна і його маріонетки Януковича", – написав він у соцмережі .

"Ну що, можна вважати відтепер, що державний переворот і теракти нормальні такі розваги, за які нічого не буде", "Це крах державності", "Богиня Феміда в реанімації", – приєдналися інші користувачі.

Знайшлися ті, хто привів аргументи за звільнення колишніх бійців – адже це рішення відкриває шлях полоненим українцям, які роками перебували в "Л/ДНР", додому.

Адвокат Масі Найєм написав про важкий моральний характер такого рішення. Він нагадав, що будь-яке життя - найвища цінність.

Волонтерка і блогерка Наталія Юсупова закликала не піднімати галасу, який може закрити шлях в Україну її героям. "Не кажіть, що обмін нерівноцінний! Нехай повернуть рідним і близьким наших хлопців, які кілька років не чули своїх матерів, дітей і близьких", – підкреслила вона.

Юсупову підтримала сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Дискуссия между противниками и сторонниками выдачи "беркутовцев" на обмен продолжилась.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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