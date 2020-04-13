У ЗСУ знову зросла кількість хворих на COVID-19: сотні – на ізоляції

Станом на ранок 13 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з них одна людина одужала та одна померла.

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Як повідомило командування Медичних сил ЗСУ, 12 квітня за допомогою ПЛР-тестування було підтверджено ще один випадок коронавірусу у працівника ЗСУ, госпіталізованого 8 квітня до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Його стан здоров'я стабільно важкий.

На ізоляції зараз перебувають 214 військовослужбовців, у 25 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", – зазначили медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 квітня в Україні офіційно підтвердили 3102 випадки зараження коронавірусом.

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