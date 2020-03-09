Результати повторного тесту жителя Чернівців, який заразився коронавірусом, дали позитивний результат.

Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає UA: Буковина. У 39-річного чоловіка також тримається температура, яка досягає 37,6 градусів.

10 березня медики проведуть консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі будуть лікувати пацієнта. На даному етапі хворому надають симптоматичне лікування.

При цьому в середу, 11 березня, чоловіка огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз українець перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні.

Раніше заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що хворий і його дружина не контактували з родичами і друзями після повернення з Італії.

Коронавірус в Чернівцях

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксований перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

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