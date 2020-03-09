Головна Новини
9 березня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус

16.3т
Читати матеріал російською

Результати повторного тесту жителя Чернівців, який заразився коронавірусом, дали позитивний результат.

Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає UA: Буковина. У 39-річного чоловіка також тримається температура, яка досягає 37,6 градусів.

10 березня медики проведуть консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі будуть лікувати пацієнта. На даному етапі хворому надають симптоматичне лікування.

При цьому в середу, 11 березня, чоловіка огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз українець перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні.

Раніше заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що хворий і його дружина не контактували з родичами і друзями після повернення з Італії.

Коронавірус в Чернівцях

Коронавірус в Чернівцях

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксований перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
46
9
Смішно
1
Цікаво
36
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
Самое интересное ожидае бaндеpостан впереди, когда дойдут и распечатают посылки бусиков из Италии от заробитчан "туристов" - сортиромойщиков, сделок и пpocтитуток....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Я очень хорошо знаю эту больницу. Не только как бывший студент Черновицкого мединститута, но и как пациент - лежал там с гриппом (настоящим, не ОРВИ). В то время настоящих боксированных палат в инфекционном отделении не было - были полубоксы (без шлюзов, разделённые лишь тонкими перегородками). Вообще здание было довольно старое, довоенной постройки, наверняка не соответствующее нынешним нормам. Возможно, конечно, что за прошедшие годы там всё модернизировали и привели в соответствие - очень надеюсь на это. Но не уверен…
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Видите откуда всё начинается ? А кобыла здешняя всех пугала Донбассом, мол все беды оттуда валятся. Это как говорится: "бог шельму метит" !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги