У Запоріжжі Леніна замінили на одного з президентів України: як виглядає

У Запоріжжі пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну, який підлягав знесенню в рамках декомунізації, переробили на постамент п'ятого президента України Петра Порошенка.

Підтверджуючі фото опублікував у Twitter користувач під ніком Roland Deschain (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що пам'ятник розфарбували, "одягнувши" на нього чорний костюм із гербом України. Обличчя спробували зробити схожим на Порошенка.

У Запоріжжі Леніна замінили на Порошенка

У Запоріжжі Леніна замінили на Порошенка

У Запоріжжі Леніна замінили на Порошенка

Місце розміщення оновленого пам'ятника – база відпочинку "Скіф", яка розташована в районі "Хвиля" навпроти острова Хортиця.

та блять

на базі відпочинку на Хортиці Лєніна декомунізувалі, зроби з него Порошенка pic.twitter.com/NYbgNXThxC - Roland Deschain (@Rolandirebyata) October 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почали продавати гіпсові погруддя президента України Володимира Зеленського, прикрашені золотом.

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