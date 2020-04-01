У Всесвітній організації охорони здоров'я у вівторок, 31 березня, заявили, що пандемія коронавірусу наблизилася до свого піку в Європі і ситуація почала стабілізуватися.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про помітні поліпшення розповів на брифінгу керівник напрямку надзвичайних ситуацій зі здоров'ям ВООЗ Майк Раян, передає Bloomberg.

За його словами, найбільш інфіковані регіони в Європі зараз – це Італія та Іспанія. Там зафіксовано найменшу за останні два тижні кількість випадків заражень коронавірусом.

У ВООЗ заявили про стабілізацію коронавірусу в Європі

Тому найближчим часом очікують пік захворюваності, який стане наслідком інфікування двотижневої давності. Раян заявив, що в ВООЗ вважають, що обмеження, введені в Європі у зв'язку з пандемією, починають діяти.

При цьому він акцентував, що кількість інфікованих "не знизиться сама собою". Потрібно, щоб країни зосередилися на загальній стратегії і дотримувалися карантину.

Нагадаємо, 30 і 31 березня кількість нових інфікованих в Італії знизилася вдвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції тим часом заявили про антирекорд – за добу померли 499 осіб, що стало найбільшим показником у країні з початку пандемії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!