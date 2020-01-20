"Відростила пухлину розміром із мамонта": відома волонтерка з Києва зізналася про страшну хворобу

Волонтерка з Києва Діана Макарова, яка допомагає українським бійцям на Донбасі, повідомила, що у неї рак.

Про це в понеділок, 20 січня, жінка написала на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що 21 січня призначена операція на пухлині.

"Операція мала була бути терміновою, іще тиждень тому, коли я звернулася до лікаря і мене поклали в лікарню. Як виявилося, за останні місяці я відростила в собі пухлину розміром із мамонта, ну, хіба мамонтеня підліткового віку", – написала Макарова.

Діана Макарова повідомила про онкологію facebook.com/diana.makarova.37

Вона додала, що пухлина встигла прирости до деяких внутрішніх органів. Через хворобу жінці було важко ходити.

Операцію не змогли провести одразу через безліч протипоказань, які, як розповіла жінка, не встигли підлікувати за тиждень.

Діана Макарова повідомила про онкологію facebook.com/diana.makarova.37

Вона зізналася, що їй страшно, і подякувала рідним і друзям за підтримку. "Я поговорила з фронтовими друзями і попросила у них трохи їхньої мужності. Звичайно, вони поділилися зі мною мужністю, і я забрала її в своє серце.

Хтось обіцяв поставити за мене гарну свічку з РПГ, і це я теж забрала в своє серце. Дивіться мені, поставте свічку влучно", – написала Макарова.

Діана Макарова повідомила про онкологію facebook.com/diana.makarova.37

Діана Макарова повідомила про онкологію facebook.com/diana.makarova.37

Як писав OBOZREVATEL, напередодні заступник командира УДА, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт раптово потрапив до лікарні.

Повідомляється, що в нього онкологічне захворювання шлунка. Сам військовий не виключає, що його могли отруїти.

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