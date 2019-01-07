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У Вінниці священика УПЦ МП вигнали з храму: він забрав купол

13.9тЧитати матеріал російською

У Вінниці священика УПЦ МП Віктора Парандюка позбавили храму св. Олександра Невського, після чого він покинув його, прихопивши з собою купол.

Священик зізнався, що демонтував його. "15 років тому громада нашого храму св. Олександра Невського встановлювала цей купол над храмом, а сьогодні через відмову переходити в ПЦУ нам довелося його демонтувати. Ось вам і перші результати "набуття Томосу", – цитує його слова "Страна" .

Відзначається, що підполковник запасу і ієрей храму Віктор Парандюк став відомим у місті перш за все через відверто проросійську позицію і агресію до ПЦУ.

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Віктор Парандюк

Віктор Парандюк

Страна

У Вінниці священика УПЦ МП вигнали з храму: він забрав купол

Страна

На думку військового капелана Віктора Чверкуна, Парандюк займається антиукраїнською пропагандою за огорожею закладу Міністерства внутрішніх справ. Керівник училища Олександр Железняк став ініціатором розірвання договірних відносин з єпархією про проведення служб у відомчому приміщенні.

У Вінниці священика УПЦ МП вигнали з храму: він забрав купол

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православній церкві України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
УкраїнаВінниця
Теги
Томосєдина церква
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Я бы на его месте спалил свою церковь, чтоб не была осквернена сцушниками
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Такие вот "парандюки" - это быдло без роду, без племени, без традиций, без понятий и без веры! Таких надо переводить в статус "неграждан", чтобы они своею гнилью не мешали Украине развиваться самостоятельно, без всяких с лопаты жрущих "мышебратьев".
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Червоний Данило
Червоний Данило
хорошо что выгнали! сама бы эта гнида не ушла! все все что связанно с МП да и россией, это зло! великое зло! Украине еще долго придется отмываться от говна московского!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Червоний Данило, а как вы отличаете московское говно от собственного?)
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