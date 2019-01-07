У Вінниці священика УПЦ МП вигнали з храму: він забрав купол

У Вінниці священика УПЦ МП Віктора Парандюка позбавили храму св. Олександра Невського, після чого він покинув його, прихопивши з собою купол.

Священик зізнався, що демонтував його. "15 років тому громада нашого храму св. Олександра Невського встановлювала цей купол над храмом, а сьогодні через відмову переходити в ПЦУ нам довелося його демонтувати. Ось вам і перші результати "набуття Томосу", – цитує його слова "Страна" .

Відзначається, що підполковник запасу і ієрей храму Віктор Парандюк став відомим у місті перш за все через відверто проросійську позицію і агресію до ПЦУ.

Віктор Парандюк Страна

Страна

На думку військового капелана Віктора Чверкуна, Парандюк займається антиукраїнською пропагандою за огорожею закладу Міністерства внутрішніх справ. Керівник училища Олександр Железняк став ініціатором розірвання договірних відносин з єпархією про проведення служб у відомчому приміщенні.

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