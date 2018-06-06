"У центрі Крим": окупанти задумали нову провокацію для "русского мира"

Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов запропонував створити чітко сформульовану концепцію "русского мира" як світоглядної моделі.
"Для ефективного відстоювання інтересів Росії і прав співвітчизників недостатньо одних лише зусиль з вивчення і поширення російської мови. Нам життєво необхідна потужна, чітко сформульована концепція "русского мира" як світоглядної моделі", - передає його слова "РИА Новости".
За словами окупанта, ця концепція повинна знайти своє відображення на "законодавчому рівні".
Сергій Аксьонов
Цензор.нет
При цьому Аксьонов вважає логічним, щоб центром обговорення та розробки концепції "русского мира" став Крим.
Як повідомлявOBOZREVATEL, в "ЛНР" встановили нове свято 6 червня - день російської мови.
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