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"У центрі Крим": окупанти задумали нову провокацію для "русского мира"

2.3тЧитати новину російською

Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов запропонував створити чітко сформульовану концепцію "русского мира" як світоглядної моделі.

"Для ефективного відстоювання інтересів Росії і прав співвітчизників недостатньо одних лише зусиль з вивчення і поширення російської мови. Нам життєво необхідна потужна, чітко сформульована концепція "русского мира" як світоглядної моделі", - передає його слова "РИА Новости".

За словами окупанта, ця концепція повинна знайти своє відображення на "законодавчому рівні".

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Цензор.нет

При цьому Аксьонов вважає логічним, щоб центром обговорення та розробки концепції "русского мира" став Крим.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в "ЛНР" встановили нове свято 6 червня - день російської мови.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
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