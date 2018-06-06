"У центрі Крим": окупанти задумали нову провокацію для "русского мира"

Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов запропонував створити чітко сформульовану концепцію "русского мира" як світоглядної моделі.

"Для ефективного відстоювання інтересів Росії і прав співвітчизників недостатньо одних лише зусиль з вивчення і поширення російської мови. Нам життєво необхідна потужна, чітко сформульована концепція "русского мира" як світоглядної моделі", - передає його слова "РИА Новости".

За словами окупанта, ця концепція повинна знайти своє відображення на "законодавчому рівні".

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Сергій Аксьонов Цензор.нет

При цьому Аксьонов вважає логічним, щоб центром обговорення та розробки концепції "русского мира" став Крим.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в "ЛНР" встановили нове свято 6 червня - день російської мови.