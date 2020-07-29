У світі "прокинувся" високопатогенний пташиний грип: може передаватися людині
У Філіппінах виявили високопатогенний пташиний грип.
У провінції Пампанга на півночі Філіппін виявили високопатогенний пташиний грип H5N6.
Для боротьби з його поширенням влада знищила близько 39 тисяч курей, повідомляє CNN Philippines. Осередок пташиного грипу був виявлений на фермі в районі Сан-Луїс.
У 2017 році влада також повідомляли про вогнище пташиного грипу в провінціях Пампанга і Нуева-Есіха, тоді випадки його перенесення на людину зареєстровані не були.
Як писав OBOZREVATEL раніше, британський вчений вважає, що слідом за пандемією коронавірусу світу загрожує спалах пташиного грипу.
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