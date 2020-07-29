У світі "прокинувся" високопатогенний пташиний грип: може передаватися людині

У провінції Пампанга на півночі Філіппін виявили високопатогенний пташиний грип H5N6.

Для боротьби з його поширенням влада знищила близько 39 тисяч курей, повідомляє CNN Philippines. Осередок пташиного грипу був виявлений на фермі в районі Сан-Луїс.

У 2017 році влада також повідомляли про вогнище пташиного грипу в провінціях Пампанга і Нуева-Есіха, тоді випадки його перенесення на людину зареєстровані не були.

Як писав OBOZREVATEL раніше, британський вчений вважає, що слідом за пандемією коронавірусу світу загрожує спалах пташиного грипу.