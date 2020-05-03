У Міністерстві закордонних справ України заявили, що в Швеції помер український громадянин, у якого був підтверджений діагноз коронавірус.
Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН. За його словами, летальний випадок трапився 2 травня.
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"2 травня в Каролінській лікарні міста Стокгольм помер громадянин України, інфікований коронавірусом", – сказав Погорельцев.
У Швеції помер українець із коронавірусом
У зв'язку з цим Посольство України в Королівстві Швеція надає сприяння родичам померлого з оформлення необхідних документів та вирішення питання про репатріацію тіла.
Нагадаємо, раніше четверо українок померли в Італії і по одному українцю у Франції, США і Великобританії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
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