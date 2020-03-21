COVID-19 знайшли в родині топчиновника Харкова Скоробагача: хто в зоні ризику

Після того як коронавірус COVID-19 виявили в дружини заступника голови Харківської ОДА Володимира Скоробагача, в зоні ризику опинилися колеги й близькі, з якими він контактував.

Як стало відомо OBOZREVATEL, чиновник був у Європі на початку місяця. По поверненню ходив на роботу, в адміністрацію. А коли піднялася температура, відразу ж пішов перевірятися.

Його тести (всього чотири) показували негативний результат. Ще один, більш точний аналіз зараз роблять у Німеччині.

"Вчора Володимиру Скоробагачу погіршало, піднялася температура. Його госпіталізували до Києва. З його дружиною Вікторією все гаразд. У неї все добре, вона теж в Києві, на самоізоляції", – сказала нам прессекретарка чиновника Вікторія Петрухіна.

Вона додала: щойно держслужбовець зрозумів, що в нього все серйозно, відразу ж зв'язався з колегами та знайомими, з якими контактував.

"І просив про це помічників, вони теж телефонували", – уточнила Петрухіна.

Незважаючи на те, що у Скоробагача поки не виявлено COVID-19, він міг бути небезпечний для оточення. Річ у тім, що в Україні вже були зафіксовані випадки, коли родичі з Європи привозили коронавірус близьким, причому самі були здорові.

Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв пояснив нам, що поки не доведено, що здорова людина може бути носієм коронавірусної інфекції. Цілком ймовірно, що раніше він перехворів на звичайні, застудні коронавіруси, після чого в організмі утворилися антитіла. І тепер передає інфекцію іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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