COVID-19 знайшли в родині топчиновника Харкова Скоробагача: хто в зоні ризику

Після того як коронавірус COVID-19 виявили в дружини заступника голови Харківської ОДА Володимира Скоробагача, в зоні ризику опинилися колеги й близькі, з якими він контактував.
Як стало відомо OBOZREVATEL, чиновник був у Європі на початку місяця. По поверненню ходив на роботу, в адміністрацію. А коли піднялася температура, відразу ж пішов перевірятися.
Його тести (всього чотири) показували негативний результат. Ще один, більш точний аналіз зараз роблять у Німеччині.
"Вчора Володимиру Скоробагачу погіршало, піднялася температура. Його госпіталізували до Києва. З його дружиною Вікторією все гаразд. У неї все добре, вона теж в Києві, на самоізоляції", – сказала нам прессекретарка чиновника Вікторія Петрухіна.
Вона додала: щойно держслужбовець зрозумів, що в нього все серйозно, відразу ж зв'язався з колегами та знайомими, з якими контактував.
"І просив про це помічників, вони теж телефонували", – уточнила Петрухіна.
Незважаючи на те, що у Скоробагача поки не виявлено COVID-19, він міг бути небезпечний для оточення. Річ у тім, що в Україні вже були зафіксовані випадки, коли родичі з Європи привозили коронавірус близьким, причому самі були здорові.
Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв пояснив нам, що поки не доведено, що здорова людина може бути носієм коронавірусної інфекції. Цілком ймовірно, що раніше він перехворів на звичайні, застудні коронавіруси, після чого в організмі утворилися антитіла. І тепер передає інфекцію іншим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, імовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка зараженого коронавірусом Шахова була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".
У відповідь Шахов опублікував скриншот із сайту парламенту, де видно, що того дня він не брав участі в голосуваннях.
Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули в приміщення Верховної Ради України в Києві, щоб вжити всіх необхідних заходів.
11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.
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