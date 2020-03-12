У річках Дністер і Сіверський Донець виявили фармакологічні та наркотичні препарати, небезпечні для здоров'я людей.

Як передають "Факти", фахівці вивчили поверхневі і грунтові води, а також донні відкладення і перевірили їх на 40 тисяч хімічних речовин.

У пробах води були виявлені також пластифікатори – речовини, які руйнують ендокринну систему людини.

"Звідки антибіотики в річці? Одне з основних джерел – приватні тваринницькі господарства. Адже селяни використовують для своїх свиней, корів, птиці антибіотики, які призначені для лікування людей. Це заборонено, але як проконтролювати два мільйони фермерів?" – сказав експерт ООН Віталій Белінський.

Дністер wikiway.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, стан прісноводних ресурсів в Україні переступив позначку "високого ризику". Країна втрачає доступ до якісної прісної води через зменшення площі природних територій.

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