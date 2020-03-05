У Нових Санжарах закінчився карантин: всі подробиці

У Нових Санжарах Полтавської області 5 березня закінчився двотижневий карантин у громадян, яких 20 лютого евакуювали через коронавірус із Китаю.

Водночас на Полтавщину з робочим візитом, а також щоб зустріти виписаних пацієнтів із санаторію Нацгвардії, прибув президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс глави держави на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, обсервація завершитися о 12:00. За його словами, ні в кого з евакуйованих не було виявлено ознак захворювання, викликаного COVID-19.

OBOZREVATEL стежить за подіями в Нових Санжарах.

У Нових Санжарах закінчився карантин

12:27 – Одному з виписаних пацієнтів президент також вручив подарунок – годинник до дня народження, який чоловік відзначає сьогодні. А дітям – м'які іграшки.

"Бажаю всім вам здоров’я. Думаю, Нові Санжари ви запам’ятаєте на все життя!" – додав він.

12:22 – Зеленський подякував медикам і співробітників охорони за відмінну роботу. Крім цього, він попросив евакуйованих громадян побути трохи вдома.

"Радий, що ви всі здорові. Радий, що тут не було жодного випадку коронавірусу... Але побудьте трохи вдома", – сказав глава держави.

12:18 – Президент привітав українців і іноземців із закінченням карантину. З деякими він навіть привітався, потиснувши руку.

"Я не боюся!" – посміхаючись, зізнався він.

12:15 – Володимир Зеленський сказав, що Україна не була готова до того, за яких умов проходила евакуація. Водночас він похвалив усіх за оперативне реагування на проблеми.

12:10 – Евакуйованих випустили із санаторію. Вони зізналися, що неймовірно раді опинитися на вулиці й радіють сонячному світлу.

Громадяни, які покидають обсервацію, радіють зустрічі з рідними Телеканал ZIK

12:07 – Зеленський зійшов із вертольота, до санаторію він попрямував у супроводі охорони.

Зеленський у супроводі охорони наближається до санаторію Телеканал ZIK

12:05 – голова МВС Арсен Аваков вручив квіти ексочільниці МОЗ Зоряні Скалецькій, привітавши її із тим, що вона теж покине обсервацію.

11:45 – Ті, хто зустрічає пацієнтів, тримають квіти і жартують, фотографуються. Люди зокрема радіють тому, що їм дозволили обіймати і цілувати своїх рідних.

Ті, хто зустрічає пацієнтів, тримають квіти і жартують Телеканал ZIK

11:30 – За словами присутніх, у селищі "все йде за планом", о 12-й українці, які прилетіли із Китаю, мають вийти за межі санаторію.

Ті, хто зустрічає пацієнтів, тримають квіти і жартують Телеканал ZIK

Відомо, що перед завершенням обсервації усім пацієнтам, які перебували у санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах, вручили відповідні довідки про те, що вони не інфіковані коронавірусом і пробули на 14-денному карантині. Українців мають відвезти по домівках, а іноземців – до Києва.

11:20 – Зазначається, що зараз у Нових Санжарах спокійна обстановка: немає ані пікетів, ані зібрань місцевих жителів. Єдиний поліцейський блокпост встановлено біля в'їзду в санаторій.

11:10 – Як повідомляє видання "Зміст", у селище з усієї України також з'їжджаються родичі пацієнтів.

"Дуже переживали, але нічого, все добре. Вони жили в хороших умовах, особливо переживати, я думаю, і не треба було. Хотілося б швидше додому", – прокоментувала мати однієї з евакуйованих Ольга Павлова із Кривого Рогу.

11:00 – На Полтавщину прибув президент України Володимир Зеленський – на вертольоті й у супроводі глави Офісу президента Андрія Єрмака, заступника керівника ОП Кирила Тимошенка і прессекретарки Юлії Мендель.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов і глава МВС Арсен Аваков теж приїхали в Нові Санжари, щоб зустріти українців та іноземців, які сьогодні покинуть медцентр.

Зеленський прибув на Полтавщину Телеканал ZIK

Зеленський прибув на Полтавщину Телеканал ZIK

Зеленський прибув на Полтавщину Телеканал ZIK

Зеленський прибув на Полтавщину Телеканал ZIK

Рідні евакуйованих із Китаю приїхали зустрічати їх із санаторію в Нових Санжарах zmist.pl.ua

Рідні евакуйованих із Китаю приїхали зустрічати їх із санаторію в Нових Санжарах zmist.pl.ua

Рідні евакуйованих із Китаю приїхали зустрічати їх із санаторію в Нових Санжарах zmist.pl.ua

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.

У МОЗ повідомили, що евакуйованих розмістять на 14-денний карантин у 4-х місцях дислокації. Однак самі місця обсервації були засекречені.

Евакуація українців із китайського міста Ухань коштувала бюджету 4,5 мільйона гривень. Про це свідчать результати тендеру Мінінфраструктури в системі ProZorro.

Мешканка Нових Санжар Полтавської області, якій вручили підозру через протести під час прибуття евакуйованих із Китаю українців, заявила, що їй не соромно було кидати каміння.

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