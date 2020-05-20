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20 травня • оновлено в 18:13
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У МОЗ назвали області, які відповідають умовам пом'якшення карантину

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В Україні не всі області відповідають умовам для переходу на другий етап ослаблення карантину.

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За показниками, запропонованими урядом, підходять 13 областей, заявив LB.ua виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

Готові тільки 13: у МОЗ назвали області, які відповідають умовам пом'якшення карантину

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Зокрема, йдеться про Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Запорізьку, Івано-Франківську та Київську області.

"Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які на сьогоднішній день можуть переходити або готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська", – уточнив Кузін.

Чиновник додав, що найближчим часом МОЗ оприлюднить загальну таблицю за всіма показниками.

"Вона щодня змінюватиметься, для того щоб всі мали можливість відстежувати, хто відповідає вимогам, а хто – ні. Наприклад, Чернівецька область, на жаль, поки не відповідає. Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість реєстрованих і нових випадків досить висока", – пояснив Кузін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні продовжили до 22 червня, проте з 22 травня деякі обмеження було вирішено зняти.

При цьому регіони повинні відповідати певним критеріям для ослаблення обмежень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Центр громадського здоров'я
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