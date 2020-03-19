У МОЗ анонсували новий етап боротьби з коронавірусом в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, розробили чотири сценарії реагування через пандемію коронавірусу. Кожен із них передбачав різну кількість захворювань.

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Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, нині МОЗ переходить на новий етап планування і перепрофілювання закладів охорони здоров'я.

"На днях ми презентуємо інтерактивну мапу, яка буде чітко показувати, як розгортаються ліжка та перепрофільовуються лікарні. Ми залишаємо по дві госпітальні бази, які є. Вони будуть приймати, у першу чергу, тяжких хворих на коронавірус. У той же час ми розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху вірусу у Італії", – зазначив Ляшко.

Віктор Ляшко Скріншот

Він розповів, що надавати допомогу у легких випадках будуть лабораторно за умови домашньої самоізоляції. Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, у МОЗ розробили інтерактивну мапу, у якій буде показано, куда необхідно доставити хворого. Це залежатиме від стану пацієнта.

Такі сценарії передбачені для певної кількості одночасно хворих людей.

"Національний план запобіганню і поширенню коронавірусу був розроблений під час піку спалаху епідемії у Китаї у січні 2020 року. Був створений національний штаб, оперативний штаб МОЗ, тому ми знали, як будемо реагувати на перші випадки коронавірусу в України", – розповів Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в Україні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйона людей.

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