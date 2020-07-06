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У мережі зібрали 8 фото, які доводять існування привидів

Аліна Мельник
Суспільство
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На багатьох фото 'привиди' виявляються після прояву

На багатьох фото "привиди" виявляються після прояву.

Хоча наука не визнає існування привидів, деякі фото, що зафіксували дивні образи, здатні переконати у зворотному.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам побачити кілька таких знімків і вирішити самим, що це – гра світла й тіней або справжні привиди.

1. "Привид Леді Браун"

Найвідоміший знімок привидів всіх часів. Вважається, що на ньому – привид дружини Чарльза Тауншенда, леді Дороті Тауншенд ("леді Браун"). Подружжя жило в Англії на початку 18 століття. За легендою, Чарльз підозрював дружину в подружній зраді і закрив її в дальньому кутку будинку. Згідно з документами, жінка була похована в 1726 році.

"Привид Леді Браун" – найвідоміший з привидів

"Привид Леді Браун" – найвідоміший з привидів 24sata.hr

2. Дівчина на сімейному фото

Цей знімок було зроблено в 1930 році в Новій Зеландії. По центру зверху можна помітити виснажену дівчину в сукні. За словами власниці фото, її тітка, що жила в цьому домі в 60-70 роках, не раз бачила привид дівчини з темним розпущеним волоссям в білій сукні з брошкою на талії.

Привид було помічено на сімейному фото 1930 року

Привид було помічено на сімейному фото 1930 року reddit.com

3. Чоловік у капелюсі

Террі Айк Клентон сфотографував свого друга на цвинтарі Бутхілл. Якщо придивитися, на задньому фоні знімка можна помітити фігуру людини в капелюсі. За містичним припущенням, це хтось, хто виходить з-під землі.

Привид чоловіка в капелюсі на фото з кладовища

Привид чоловіка в капелюсі на фото з кладовища 24sata.hr

4. Привиди "Вотертауна"

У грудні 1924 року внаслідок нещасного випадку члени екіпажу нафтового танкера "Вотертаун" отруїлися парами газу під час чищення вантажного відсіку і померли. Це сталося на шляху з Нью-Йорка до Панамського Каналу. За морською традицією їх поховали в морі. Наступного дня один з членів екіпажу помітив їхні обличчя в хвилях. Образи з'являлися на 10 секунд і потім зникали; їх бачили і потім. Негатив фото було досліджено експертами на предмет підробки.

Привиди "Вотертауна" були помічені вперше в 1924 році

Привиди "Вотертауна" були помічені вперше в 1924 році 24sata.hr

5. Зловісна постать на лікарняному ліжку

Людина, якій належить це фото, розповів, що зловісну темну фігуру було зафіксовано на моніторі медсестри в лікарні, а пацієнт у ліжку помер незабаром після цього.

Привид на лікарняному ліжку

Привид на лікарняному ліжку godlikeproductions.com

6. Жахливе тіло

Це фото сім'ї Куперів було зроблено в 1950-х роках. На ньому дві жінки сидять за обіднім столом, із запаленими свічками і двома хлопчиками на колінах. Але коли фотографію проявили, на ній опинилося жахливе тіло, що висить вниз головою.

Жахливе тіло опинилося на сімейному фото після його проявлення

Жахливе тіло опинилося на сімейному фото після його проявлення igotti.net

7. "Привид" у будинку літніх людей

Власник даного фото розповів, що знімок зробила мешканка будинку літніх людей. Перед цим люди, що перебували в установі, чули звуки двері, що відкривається і закривається, а за 15 хвилин до того, як було зроблено знімок, помер один з пацієнтів.

"Привид" у будинку літніх людей

"Привид" у будинку літніх людей reddit.com

8. Дитина в зруйнованій школі

Власник даного фото розповів, що його зробив знайомий хлопець у старій школі перед тим, як її мали знести. "Я взагалі не вірю в такі речі. Але я не знаю, як це пояснити, тому що це був мобільний телефон, і я майже впевнений, що ніхто в моєму рідному місті не знає, як зробити фальшиві фотографії".

Дитина на фото зі старої школи

Дитина на фото зі старої школи reddit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу налякав "привид" на спортмайданчику в Індії.

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