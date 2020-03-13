Головна Новини
13 березня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Мелітополі від грипу померла 6-річна дитина

2.6т
Читати матеріал російською

У Мелітополі Запорізької області від вірусу грипу помер 6-річний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я". Дитина захворіла 5 березня, до сімейного лікаря звернулися наступного дня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначний нежить, біль у горлі.

У Запорізькій області від грипу померла 6-річна дитина

pixabay.com

Лікар поставив діагноз – назофарингіт, хлопчик лікувався вдома.

9 березня стан дитини стрімко погіршився, температура впала до 34°. Його госпіталізували у стаціонар, а потім у реанімаційне відділення у важкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності. Того ж дня хлопчик помер.

При дослідженні секційного матеріалу виявлена РНК грипу А. Патологоанатомічний діагноз – гостра легенево-серцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.

Дитина не була щеплена проти грипу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному двоє людей померли від пневмонії. Лікарі робили все можливе, але не змогли врятувати пацієнтів.

У Дніпрі 44-річна жінка "згоріла" від пневмонії за два дні. Родичі загиблої вважають, що вона стала жертвою лікарської недбалості.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Мелітополь
Теги
грип та ГРВІ вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги