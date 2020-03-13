У Мелітополі від грипу померла 6-річна дитина

У Мелітополі Запорізької області від вірусу грипу помер 6-річний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба Державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я". Дитина захворіла 5 березня, до сімейного лікаря звернулися наступного дня зі скаргами на підвищення температури до 38,8°, незначний нежить, біль у горлі.

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Лікар поставив діагноз – назофарингіт, хлопчик лікувався вдома.

9 березня стан дитини стрімко погіршився, температура впала до 34°. Його госпіталізували у стаціонар, а потім у реанімаційне відділення у важкому стані з симптомами гострої легенево-серцевої недостатності. Того ж дня хлопчик помер.

При дослідженні секційного матеріалу виявлена РНК грипу А. Патологоанатомічний діагноз – гостра легенево-серцева недостатність, вірусно-бактеріальна пневмонія.

Дитина не була щеплена проти грипу.

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