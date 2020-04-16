У Маріуполі натовп влаштував тисняву перед супермаркетом: відео грубого порушення карантину

У Маріуполі Донецької області під час відкриття супермаркету сталася масова тиснява.

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За даними правоохоронців, зібралося близько сотні людей, в тому числі літні люди. Відповідне відео порушення карантину опубліковано на сторінці МВС у Facebook (щоб подивитися його, прокрольте новину до кінця).

У Національній поліції заявили, що притягнуть всіх винних до відповідальності.

"Така ситуація є нахабним і грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торгової мережі", – зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові 18 березня люди влаштували тисняву в громадському транспорті після закриття метро у зв'язку з карантином.

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