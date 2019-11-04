Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото

У неділю, 3 листопада, в центрі Львова активісти ВГО "Сокіл" провчили вуличних музикантів, які виконували пісні російською мовою, розбивши їм гітару.

Про це з посиланням на організацію повідомляє портал Форпост (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

У Львові провчили музикантів, які співали російською ВГО "Сокіл"

За словами ініціаторів акції, проблема з російською музикою в центрі Львова вже досягла критичної точки.

"Хлопці, які приїжджають із війни, у центр не хочуть їхати, бо там погань співає російські пісні. А хлопці ж у більшості випадків гарні, чіпати не хочуть, тому що важко буде зупинитися! Не можна ходити і мовчати, чекаючи, поки "русскій мір" охопить всю Україну", – пояснив свої мотиви один із націоналістів Богдан Федун.

У Львові провчили музикантів, які співали російською ВГО "Сокіл"

У Львові провчили музикантів, які співали російською ВГО "Сокіл"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівному провчили фаната Росії, який у п'яному вигляді заблокував рух транспорту.

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