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2 квітня • оновлено в 17:34
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У Луганську в розпал пандемії коронавірусу влаштували масове поклоніння іконі: під загрозою сотні людей

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В так названій "Луганській народній республіці" підтверджено лише один випадок захворювання на коронавірус, ще 220 осіб під підозрою.

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Принаймні таку статистику надають "місцеві органи влади", передає "ВВС Україна".

"Офіційно в "республіці" тільки одна людина має підтверджений діагноз коронавірусної хвороби, і ще 220 людей перебувають під підозрою", – пише видання.

Водночас в "ЛНР" намагаються вводити певні обмеження, здебільшого, копіюючи заходи Росії. На окупованій території закриті на карантин школи, працівників сфери обслуговування зобов'язали ходити у масках. При цьому самі ж робітники всерйоз епідемію не сприймають, і не приховують, що маски носять лише через загрозу штрафів.

Медичні маски в "ЛНР"

Медичні маски в "ЛНР"

"ВВС Україна"

"Маски на ділі виявилися різними – з носових хусток із зав'язками, шийних хусток по типу ковбоїв, стильні, в тон корпоративного забарвлення", – зазначає автор статті додаючи, що медичних масок в аптеках просто не знайти.

Зокрема в "республіці" зачинені розважальні закладі, кафе та ресторани.

Та при цьому всьому, жителі окупованої території вільно ходять до церкви. З 15 березня в "ЛНР" завезли частину голови Івана Хрестителя, яку представили для поклоніння в Свято-Петропавлівському кафедральному соборі Луганська.

У Луганську в розпал пандемії коронавірусу влаштували масове поклоніння іконі

"ВВС Україна"

"Це може здатися нереальним у розпал карантину по всьому світу, але це правда: храм дійсно відкритий для всіх охочих. У будній день там можна побачити близько 50 людей: хтось прикладається до святині, хтось завзято молиться, хтось прийшов на службу", – йдеться у статті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в так званій "ЛНР" був зафіксований в суботу, 28 березня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин хвороба Новини ЛНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Чья бы мычала. На Украине обстановка на порядок хуже. Бревно в своем глазу попытайтесь заметить.
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Суспільство

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