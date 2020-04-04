У місті Почаїв на Тернопільщині помістили на обсервацію 27 медиків з однієї лікарні, які контактували з чотирма медсестрами, у яких підтвердили коронавірус COVID-19.

Медустанову, де стався спалах захворювання, тимчасово закрили, повідомляється в сюжеті ТСН. Усередині знаходяться тільки співробітники на обсервації (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Відомо, що в почаївській лікарні лікували хвору на коронавірус дитину, але тоді медики про її діагноз не знали. Двоє з них вже захворіли.

"Двоє в лікарні, двоє – вдома під наглядом сімейного лікаря. Всі в задовільному стані, легка ступінь", – заявив головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

У лікарні Почаєва стався спалах коронавірусу Колаж

Першими симптоми проявилися у санітарок, бо ті не мали засобів індивідуального захисту. Ще в березні у них не було навіть масок, розповіла Тетяна Демчук, яка працює в рентген-кабінеті.

"Нам видавали перших чотири маски на пів місяця. А потім дали 30 масок нам на два тижні. Халати одноразові ми купили за свої гроші в аптеці", – розповіла жінка. Вона додала, що самостійно пошила собі костюм із дощовика і тканини з гумою.

Саме цей заклад – одна з опорних лікарень для боротьби з коронавірусом під час першої хвилі епідемії.

Інфекційне відділення Почаївської лікарні розраховане всього на сім місць, два з яких вже зайняті хворими медиками. З двох апаратів штучної вентиляції легенів справний тільки один.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Андрій Старух, мер міста Монастириська, що на Тернопільщині, заразився COVID-19.

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