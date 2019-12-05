У Кривому Розі поліція "зробила" з воїна АТО вбивцю: деталі скандалу

Криворізьке відділення Національної поліції України втрапило у гучний скандал через інцидент із військовополоненим Русланом Сугаком.

На початку грудня ЗМІ з посиланням на правоохоронців поширили інформацію про те, що бійця АТО, який зник у 2014 році під час Іловайського котла, оголосили в розшук нібито за умисне вбивство. Після вибуху скандалу поліція вибачилася і назвала подію помилкою.

Першим на дивне непорозуміння звернув увагу депутат Криворізької місцевої ради Микола Колесник, опублікувавши на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook обурений пост. До нього були прикріплені фотографії документів, у яких зазначена причина розшуку воїна АТО.

Колаж

Так, Колесник написав, що мати зниклого солдата входить до групи ОПУ з питань полонених, заручників, безвісти зниклих та політичних в'язнів.

"Наступного четверга обов'язково порушимо це питання на засіданні робочої групи, адже це на рівні знущань вже, це якісь системні тортури родин, які обпечені війною і чекають, чекають попри все..." – підсумував Колесник.

Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на даний пост. Дехто припускає, що у поліції існує якийсь шаблон із розшуку і туди просто вставили дані Сугака.

"Я думаю, що у них був шаблон розшукуваних і вони вставили туди дані Героя..." – написав один з користувачів.

Facebook

Незабаром після цього у групі Криворізького відділення національної поліції в Facebook був опублікований пост з вибаченнями за помилку. У ньому повідомили, що співробітник, який подав недостовірні дані в ЗМІ, понесе дисциплінарне покарання.

"За даним фактом розпочато службову перевірку. Поліцейський, який надав недостовірні дані для розміщення у засобах масової інформації, буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності", – заявили у пресслужбі поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні водій міської маршрутки нахамив ветерану АТО. Це трапилося, коли він пред'явив посвідчення учасника бойових дій. Маршрутник заявив, що з таким посвідченням нібито можна заходити тільки на офіційних зупинках.

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