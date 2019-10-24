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24 жовтня • оновлено в 18:10
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"В Україні краще!" У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

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У мережі жителі анексованого Криму влаштували перепалку з приїжджими з Росії через неякісні продукти харчування та ліки, які пропонують окупанти на півострові.

Підтверджуючі скріншоти опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Суперечка розгорілася через кримчанку, яку затримали на адмінкордоні України і Криму з ліками з материкової частини (100 таблеток "Корвалтаб").

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У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

Колишня мешканка російського Санкт-Петербурга огризнулася, "наїхавши" на кримчан. "Так чудово обходилися і обходимося ліками, а кому не вистачає чогось українського, кордон відкритий, нікого насильно не тримають, а то як грошики заробити і від фаш*ків сховатися, то Росія. Але ліки, ковбасу і цукерки подавай із України зажралися кримський народ", – написала вона, заручившись підтримкою ще однієї росіянки.

"В Україні краще!" У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

"Ліки, сири, ковбаси, цукерки однозначно кращі. А про сало взагалі мовчу, я так розумію, тут сало хороше взагалі ніхто не бачив", "Ви особисто цих фаш*стів бачили, не по федеральних каналах?" – осадили їх кримчани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму люди поскаржилися, що не можуть потрапити в державні лікарні, оскільки черги тривають тижнями, а то й місяцями.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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hunt andres
hunt andres
Очередной пиз деж от ипанутых роксолан и Ко. Проходим мимо.
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Северг Олег
Северг Олег
Опять роксолана скулит ? Что то мне подсказывает что в любом случае если видишь заголовок "Крым возмущён оккупантами" или "В Крыму возмутились ужасами оккупации" всегда, в 100 случаях из 100 ты наткнёшься на скулящее Роксолану. Ровно так же как если видишь заголовок " В ЕС призвали дать жёсткий отпор России" речь идёт о шпротах или пшеках.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Я лично сидел фашистов, и не по федеральным каналам
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Pyankovsky Alexey, в зеркале
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