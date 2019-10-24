"В Україні краще!" У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

У мережі жителі анексованого Криму влаштували перепалку з приїжджими з Росії через неякісні продукти харчування та ліки, які пропонують окупанти на півострові.

Підтверджуючі скріншоти опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Суперечка розгорілася через кримчанку, яку затримали на адмінкордоні України і Криму з ліками з материкової частини (100 таблеток "Корвалтаб").

У Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів

Колишня мешканка російського Санкт-Петербурга огризнулася, "наїхавши" на кримчан. "Так чудово обходилися і обходимося ліками, а кому не вистачає чогось українського, кордон відкритий, нікого насильно не тримають, а то як грошики заробити і від фаш*ків сховатися, то Росія. Але ліки, ковбасу і цукерки подавай із України – зажралися кримський народ", – написала вона, заручившись підтримкою ще однієї росіянки.

"Ліки, сири, ковбаси, цукерки однозначно кращі. А про сало взагалі мовчу, я так розумію, тут сало хороше взагалі ніхто не бачив", "Ви особисто цих фаш*стів бачили, не по федеральних каналах?" – осадили їх кримчани.

Які ж вони долбанитие, балалайки!

"Як грошики заробити, від фашиків сховатися то Росія, але бля ліки, ковбасу і цукерки подавай Україна, зажрались кримський народ" -ообщает кримчанам пріпершаяся до Сімферополя з Сестрорецка (Пітер) Юля

коменти під статтею про українські ліки pic.twitter.com/j7oOqXKVNu - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму люди поскаржилися, що не можуть потрапити в державні лікарні, оскільки черги тривають тижнями, а то й місяцями.

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