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У Криму отруїли узбережжя Чорного моря: жителі забили тривогу

1.9т Читати матеріал російською

Узбережжя Чорного моря в анексованому Криму отруїли невідомою речовиною, яка утворила на поверхні води плівку.

Про це повідомила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, показавши підтверджувальні фото з Севастополя (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вода в тому місці, де вилили отруту, стала зеленою і каламутною. "Севастополь у рідній говені. Отруїли л*йном узбережжя від Блакитної бухти до Балаклави", – написала блогер.

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Чорне море

Чорне море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Чорне море

Чорне море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Чорне море

Чорне море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Чорне море

Чорне море

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Один із користувачів у коментарях поділився схожим фото, зробленим в Артилерійській бухті Севастополя.

Чорне море

Чорне море

Twitter abtohton

Як писав OBOZREVATEL, Чорне море перебуває на порозі екологічної катастрофи. У ньому виявлено в 2 рази більше пластикових відходів, ніж у Середземному.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Теги
Чорне море Крим
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H Ya
H Ya
Так вам и нада парашники островные.
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