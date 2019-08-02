У Криму отруїли узбережжя Чорного моря: жителі забили тривогу

Узбережжя Чорного моря в анексованому Криму отруїли невідомою речовиною, яка утворила на поверхні води плівку.
Про це повідомила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, показавши підтверджувальні фото з Севастополя (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що вода в тому місці, де вилили отруту, стала зеленою і каламутною. "Севастополь у рідній говені. Отруїли л*йном узбережжя від Блакитної бухти до Балаклави", – написала блогер.
Чорне море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Чорне море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Чорне море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Чорне море
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Один із користувачів у коментарях поділився схожим фото, зробленим в Артилерійській бухті Севастополя.
Чорне море
Twitter abtohton
Севастополь в рідній говіння- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 2, 2019
отруїли лайном узбережжі від Блакитної бухти до Балаклави pic.twitter.com/1Dk39yO5Ri
Як писав OBOZREVATEL, Чорне море перебуває на порозі екологічної катастрофи. У ньому виявлено в 2 рази більше пластикових відходів, ніж у Середземному.
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