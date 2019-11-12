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12 листопада • оновлено в 22:01
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/ Суспільство

"Воронцов помер би вдруге": окупанти знищили перлину Криму. Фотофакт

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Окупанти привели знаменитий Воронцовський палац в Алупці в анексованому Криму в жахливий стан.

На це звернула увагу в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах відео, що після зливи, яка ще в червні пошкодила будівлю, ніхто так її і не відновив.

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У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

"До Бога високо, до царя далеко, а Воронцов помер",так говорили в позаминулому столітті. У Криму після червневої зливи, яка залила Алупкінський палац-музей, поширився вислів: "Воронцов, побачивши б, що відбувається, помер би вдруге", – обурилася блогерка.

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Воронцовському палаці вітром знесло покрівлю. Дощ залив зали музею.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Карпов Стас
Карпов Стас
В России памятники ремонтируют и следят за ними, и этот отремонтируют, а на Украине сносят
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Русские построили - русские сохранят. :-) А кугуты = рукопопые. :-)
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Червоний Данило
Червоний Данило
та нормально! это ватный дворец. кац-апский. можно его вообще сносить! для Украины он не представляет никакой ценности!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Червоний Данило, та что не тебе, говну, вякать нужен он или нет
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Южный Гарик
Южный Гарик
Червоний Данило, когда его строили, про Украину ни кто даже не слышал, тк ее не было...
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