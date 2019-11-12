"Воронцов помер би вдруге": окупанти знищили перлину Криму. Фотофакт

Окупанти привели знаменитий Воронцовський палац в Алупці в анексованому Криму в жахливий стан.

На це звернула увагу в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах відео, що після зливи, яка ще в червні пошкодила будівлю, ніхто так її і не відновив.

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац

"До Бога високо, до царя далеко, а Воронцов помер", – так говорили в позаминулому столітті. У Криму після червневої зливи, яка залила Алупкінський палац-музей, поширився вислів: "Воронцов, побачивши б, що відбувається, помер би вдруге", – обурилася блогерка.

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Криму ледь не знищили Воронцовський палац Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"До Бога високо, до царя далеко, а Воронцов помер", - так казали у позамінулому столітті. У Криму ж после червневої зливи, что залила Алупкінській палац-музей, пошірівся віслів: "Воронцов, побачив би, что відбувається, помер би раптом". pic.twitter.com/C5op0gtHRT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) November 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Воронцовському палаці вітром знесло покрівлю. Дощ залив зали музею.

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