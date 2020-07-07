У Криму екстрено сів Boeing з 200 пасажирами на борту
У Криму екстрено сів Boeing з 200 пасажирами на борту.
У вівторок, 7 липня, в Криму в аеропорту Сімферополя здійснив екстрену посадку Boeing 747.
На борту пасажирського лайнера перебувало близько 200 осіб, повідомляє "Інтерфакс". Характер аварійної ситуації з літаком поки невідомий.
"Надійшло повідомлення про аварійну посадку літака Boeing 747 в аеропорту Сімферополя. На борту близько 200 осіб", – йдеться в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL писав, що літак наркоторговців спробував проникнути в повітряний простір Мексики, проте під час переслідування він сів на трасу і загорівся.
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