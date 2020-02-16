Окупанти влаштували дітям свято у військовій формі: фото "зомбі-мітингу" у Криму

У анексованому Криму окупанти продовжили зомбувати дітей, одягнувши їх на черговий захід у форму Збройних сил Росії.

Підтверджуючі фото з Євпаторії опублікував у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На знімках видно, що залучили до "військового" дійства навіть найменших. В руках у дітей був прапор Росії.

У Криму дітям влаштували свято у військовій формі Twitter Анатолія Штефана

У Криму дітям влаштували свято у військовій формі Twitter Анатолія Штефана

"Окупована Євпаторія. Мілітаризація і зомбування дітей триває конвеєром. Всі світові захисні дитячі організації 6 років мовчать. Ау... Де ви?" – обурився Штефан.

Окупована Євпаторія. Мілітарізація та зомбування дітей продовжується конвеєром. Всі Світові захисні дитячі организации 6 років мовчать. Ау ... Де ви?

-------------------------------------------------- --------

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Cv0YTIWeki - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 16, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму не раз влаштовували подібні заходи:

В Євпаторії помітили небезпечну тенденцію – люди у військовій формі постійно фотографуються з дітьми, а самі діти вбираються в камуфляж.

Подібний інцидент трапився в Ялті, де окупанти на одному із заходів одягли дітей у військову форму.

У Ялті також показали спортивні змагання з дітьми у військовій формі.

На малюків також приміряли форму мілітарі-центру "Артек".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!