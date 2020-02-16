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16 лютого • оновлено в 12:52
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Окупанти влаштували дітям свято у військовій формі: фото "зомбі-мітингу" у Криму

1.9т
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У анексованому Криму окупанти продовжили зомбувати дітей, одягнувши їх на черговий захід у форму Збройних сил Росії.

Підтверджуючі фото з Євпаторії опублікував у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На знімках видно, що залучили до "військового" дійства навіть найменших. В руках у дітей був прапор Росії.

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У Криму дітям влаштували свято у військовій формі

У Криму дітям влаштували свято у військовій формі

Twitter Анатолія Штефана

У Криму дітям влаштували свято у військовій формі

У Криму дітям влаштували свято у військовій формі

Twitter Анатолія Штефана

"Окупована Євпаторія. Мілітаризація і зомбування дітей триває конвеєром. Всі світові захисні дитячі організації 6 років мовчать. Ау... Де ви?" – обурився Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму не раз влаштовували подібні заходи:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
вы ваш, вот и беситесь
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0
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Junio Van
Junio Van
оккупация у нас была с 91-го по 14-й...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Молодцы ребята, вырастут и будут чубатую мpaзь утилизировать.
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