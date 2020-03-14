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14 березня • оновлено в 13:53
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У Києві зібрався Марш патріотів і висунув вимоги Зеленському

6.2т
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У суботу, 14 березня в центрі Києва на Марш патріотів "Ні кроку назад! Припинити політику капітуляції!" з нагоди Дня українського добровольця зібралися сотні ветеранів війни на Донбасі і простих українців.

Колона пройшла по столиці з Михайлівської площі до Офісу Президента, щоб передати список вимог президенту, Кабінету Міністрів і Верховній Раді, повідомляє "Цензор.Нет".

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Ініціатори маршу висунули наступні вимоги:

  • Ані кроку назад. Ні відведенню військ.

  • Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська.

  • Припинити політику капітуляції. Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України.

  • Ні – "Нормандії" без Криму.

  • Росія повинна заплатити за руйнування на Донбасі і в Криму.

  • Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями.

  • Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів.

  • Повага і соціальні гарантії українському воїну.

  • Стоп реванш. Колаборантам та пропагандистам Кремля – тюрми.

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Страна

Який вихід

Політолог Тарас Березовець вважає, що у Зеленського є тільки один шанс врятувати ситуацію.

"Негайно відправити у відставку главу офісу президента Андрія Єрмака і відкликати підпис Кучми під документом, підписаному разом з бойовиками ОРДЛО. І заявити, що він не має ніякого відношення до того, що сталося в Мінську. Все інше рано чи пізно призведе до повноцінної катастрофи його і країну. Це тільки питання часу", – порадив він на своїй сторінці в Facebook.

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Марш патріотів в Києві

Марш патріотів в Києві

Цензор.Нет

Онлайн трансляція Маршу патріотів в Києві:

Як писав OBOZREVATEL раніше, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Вони були одними з перших, хто в 2014 році стали захищати країну на початку війни на Донбасі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Слава нашим ВСУ и добровольцам! .На Вас , хлопчики и дивчатка, последняя надежда на то , что Украина останется свободной от московии и на то, что она освободится от ОПиЗеЖи, от оппоблока , слуг бени и прочей нечисти
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Кормушку прикрывают
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кстати кто спонсор*? Петья на ворованные денежки?
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