У Києві вперше зменшилася кількість хворих на коронавірус

У Києві зменшилася кількість хворих на коронавірус – станом на 1 квітня підтверджено 132 випадки інфікування ним.

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Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко. Водночас за даними МОЗ, кількість хворих на COVID-19 у столиці – 134 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У столиці підтверджених випадків із діагнозом коронавірус – 132", – сказав Кличко.

За його словами, двоє уже пацієнтів уже вилікувалися, інші перебувають у медустановах.

Водночас Кличко підкреслив, що динаміка розповсюдження коронавірусу столицею невтішна. Зокрема, кількість киян, котрі захворіли на COVID-19, за минулу добу збільшилася на 25 осіб. Із них 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок – 23-80 років, а також одна дитина – дівчинка, якій трохи більше одного року.

Як писав OBOZREVATEL, у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України 1 квітня повідомили, що в Києві та області за добу, 31 березня, різко зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19. У столиці 134 випадки, в області – 57.

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