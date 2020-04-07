У Києві від коронавірусу помер ще один молодий чоловік: він не пив і не курив

В Олександрівській лікарні Києва від коронавірусу COVID-19 помер Максим Кравченко з Дніпра.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

35-річний чоловік два тижні боровся з хворобою і помер 6 квітня. Про це в Facebook повідомив його друг Костянтин Голубцов.

"Першого березня грали в волейбол, а сьогодні Максим (не пив, не курить, займався спортом) пішов в інший світ. Останні пару тижнів боровся з коронавірусом в Олександрівській лікарні. Земля пухом, Макс, добра та світла наша людина", – написав він .

Максим Кравченко Facebook

Судячи з фото з соцмереж Кравченко вів активний спосіб життя і багато подорожував. У померлого залишилася сім'я.

Максим Кравченко Facebook

"Макса не стало. Короновірус і пневмонія забрали його життя. Пішов у вічність молодий 35-річний хлопець, батько, син, чоловік", – писали в мережі його друзі.

Facebook

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Олександрівській лікарні Києва помер 30-річний чоловік з коронавірусом, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!