У Києві у транспорт пускають за перепустками: як медики дістаються на роботу і хто на цьому заробляє

Сьогодні, 23 березня, у Києві через карантин зупинився весь транспорт. До роботи перевозять лише медиків, аптекарів, працівників ЖКГ та продуктових магазинів, рятувальників, правоохоронців. Для цього влада столиці виділили 17 маршрутів тролейбусів, трамваїв і автобусів.

З 7-ї ранку на зупинках збиралися кияни, обов'язково в масках. У багатьох, до речі, були саморобні маски, оскільки в аптеках їх досі немає. Щоправда, у тролейбуси пускали далеко не всіх.

У транспорт пускали за перепусткою КМДА

"У мене ж ось документи, дивіться! Мені на роботу треба", – обурювалася жінка. З'ясувалося, що вона продавчиня супермаркету, але на роботі ще не встигла отримати перепустку від Київської адміністрації.

У Києві працює лише 17 маршрутів

Водій тролейбуса №16 був непохитний: "Тільки за перепусткою КМДА". В результаті двері він зачинив, хоча в салоні було лише два пасажири.

"Ось не людина! Ці тролейбуси і так рідко ходять, тепер буду інший чекати, може там буде нормальний водій", – засмучується жінка.

У транспорті чергували поліцейські

Хоча більшість водіїв були лояльні до пасажирів і часто пропускали за звичайними посвідченнями. Тому цій жінці пощастило, і вона поїхала на наступному тролейбусі.

Один із представників "Муніципальної варти" розповів OBOZREVATEL, що в перший день іще багато працівників не отримали посвідчення адміністрації. "Просто були вихідні, люди не встигли, це зрозуміло. Якщо жінка показує мені посвідчення медсестри, що я її, не пущу чи що? Чоловік показав довідку, що працює в супермаркеті", – каже хлопець.

Щоправда, далеко не в усіх тролейбусах і автобусах чергували поліцейські та представники муніципальної варти.

"Слухай, ну пусти, я до дитини в лікарню їду", – вмовляє поліцейського чоловік. Той трохи пом'явся, але пустив. Військових у формі пропускали навіть без посвідчення. Один хлопець показав посвідчення УБС, теж пропустили, тим більше він був із ціпком.

А ось літню жінку, яка кричала, що їй треба до онука, спочатку не пустили в автобус. Щоправда, в наступний їй вдалося влізти, там з нею вже не стали сперечатися.

До речі, деякі кияни, які їхали на таксі, зупинялися і пропонували підвезти людей. "Сідайте, кому до Майдану, підвеземо", – зупинилося таксі, пасажир відчинив віконце і махнув рукою. У таксі сіли дві жінки – продавчиня і касирка супермаркету.

Пасажир таксі взяв із собою людей

Але не всі виявляли великодушність. "Я стояла на зупинці, під'їхала маршрутка, водій висадив пасажира. Люди кинулися до нього, мовляв, підвезіть, так він попросив з кожного по 10 грн. А до Бессарабки сказав 25 грн", – розповідає одна з жінок на зупинці.

Спортивні майданчики відкриті

До речі, що стосується обіцянки закрити спортивні та дитячі майданчики, то рано-вранці стадіон в районі вул. Чорновола працював. Там з десяток місцевих жителів вийшли на пробіжку, кілька людей займалися на вуличних тренажерах.

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