Головна Новини
17 березня • оновлено в 09:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро: міста зупинилися в заторах

4.9т
Читати матеріал російською

Через оголошеного загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

Тож із самого ранку вівторка, 17 березня, багато вулиць у цих містах стоять у заторах (щоб подивитися кари, досрольте новину до кінця).

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен із 12:00 18 березня, але пізніше було вирішено не зволікати.

У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро

У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро

Уряд оголосив про негайну зупинку роботи метро не тільки в столиці, але й у Дніпрі та Харкові.

Характерно, що багато жителів не мають можливості працювати дистанційно, тому сьогодні ці міста можуть зануритися в справжній транспортний колапс.

Затори в Києві

Затори в Києві

Скріншот карти

Так, судячи з карти транспорту онлайн, наземний транспорт у Києві ходить, але вже спостерігаються значні затори. Така ж картина в Харкові й Дніпрі.

Робота транспорту в Києві

Робота транспорту в Києві

Скріншот карти

Затори в Харкові

Затори в Харкові

Скріншот карти

Затори в Дніпрі

Затори в Дніпрі

Скріншот карти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги