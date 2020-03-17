У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро: міста зупинилися в заторах

Через оголошеного загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

Тож із самого ранку вівторка, 17 березня, багато вулиць у цих містах стоять у заторах (щоб подивитися кари, досрольте новину до кінця).

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен із 12:00 18 березня, але пізніше було вирішено не зволікати.

У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метро

Уряд оголосив про негайну зупинку роботи метро не тільки в столиці, але й у Дніпрі та Харкові.

Характерно, що багато жителів не мають можливості працювати дистанційно, тому сьогодні ці міста можуть зануритися в справжній транспортний колапс.

Затори в Києві Скріншот карти

Так, судячи з карти транспорту онлайн, наземний транспорт у Києві ходить, але вже спостерігаються значні затори. Така ж картина в Харкові й Дніпрі.

Робота транспорту в Києві Скріншот карти

Затори в Харкові Скріншот карти

Затори в Дніпрі Скріншот карти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 березня ще у двох українців в Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб.

Водночас реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику.

Адже згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це майже 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

У Києві в понеділок, 16 березня, були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

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