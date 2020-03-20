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20 березня • оновлено в 15:21
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У Хмельницькому у двох пацієнтів запідозрили коронавірус

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У Хмельницькому двох пацієнтів інфекційної лікарні – чоловіка та жінку – перевіряють на коронавірус.

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Як повідомила vsim.ua головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, у 38-річної жінки розвинулася пневмонія, 26-річний чоловік має високу температуру. Відомо, що він нещодавно повернувся із Польщі.

У Хмельницькому у двох пацієнтів запідозрили коронавірус

Getty Images

"Ми вже провели лабораторні обстеження, чекаємо результатів", – зазначила Піддубна.

Стан обох пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості. Їх помістили в спеціальні бокси та надають першочергову допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Хмельницький
Тег
вірус
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