У Хмельницькому у двох пацієнтів запідозрили коронавірус

У Хмельницькому двох пацієнтів інфекційної лікарні – чоловіка та жінку – перевіряють на коронавірус.
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Як повідомила vsim.ua головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, у 38-річної жінки розвинулася пневмонія, 26-річний чоловік має високу температуру. Відомо, що він нещодавно повернувся із Польщі.
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"Ми вже провели лабораторні обстеження, чекаємо результатів", – зазначила Піддубна.
Стан обох пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості. Їх помістили в спеціальні бокси та надають першочергову допомогу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.
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