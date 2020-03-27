У Хмельницькому підтвердили перший випадок коронавірусу

У Хмельницькому в п'ятницю, 27 березня, підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила пресслужба міської ради в Facebook. Раніше експрес-тест показав негативний результат у пацієнта, однак діагноз підтвердили лабораторно.

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Уточнюється, що стан хворого середньої важкості, він стабільний.

Коронавірус в Україні

В інших п'яти пацієнтів в області з підозрою на COVID-19 коронавірус не підтвердився.

Як писав OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком (в останнього підтверджений діагноз COVID-19).

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