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27 березня • оновлено в 23:01
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У Хмельницькому підтвердили перший випадок коронавірусу

2.4т
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У Хмельницькому в п'ятницю, 27 березня, підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила пресслужба міської ради в Facebook. Раніше експрес-тест показав негативний результат у пацієнта, однак діагноз підтвердили лабораторно.

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Уточнюється, що стан хворого середньої важкості, він стабільний.

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В інших п'яти пацієнтів в області з підозрою на COVID-19 коронавірус не підтвердився.

Як писав OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком (в останнього підтверджений діагноз COVID-19).

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Хмельницький
Теги
хвороба інфекція вірус
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