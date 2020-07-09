У Чернівецькій області за добу видужала рекордна кількість людей

У Чернівецькій області встановили рекорд по видужалим від COVID-19. Facebook Укрзалізниці

У Чернівецькій області за добу від COVID-19 видужала рекордна кількість людей – 109, а заразилися – 22.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Вперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус подолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п'ять разів менше, всього 22. Показники захворюваності в нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це "гарна тенденція", – написав він.

Він також додав, що за 9 липня обласний лабораторний центр обробив 188 зразків. Зараз в області загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 становить 5096 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-анестезіологиня Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибачук вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.