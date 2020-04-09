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10 квітня • оновлено в 02:13
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У Чернівецькій області ввели особливий режим

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У Чернівецькій області через масовий спалах коронавірусу COVID-19 на найближчі вихідні ввели особливий режим.

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Він триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня. Про це на брифінгу в четвер, 9 квітня, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Коронавірус у Чернівецькій області

Коронавірус у Чернівецькій області

У цей період жоден магазин (включно з продуктовими) не працюватиме, бензин на АЗС продаватимуть тільки держслужбам. Людям категорично не рекомендується виходити з дому.

Осачук на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що за 9 квітня в області було виявлено 76 нових випадків інфікування. Загальна кількість підтверджених діагнозів в області – 379.

"У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, в одного – підозра", – заявив голова ОДА.

Нагадаємо, режим максимального обмеження пересування в Чернівецькій області діяв і на вихідних 4-5 квітня.

Карта поширення COVID-19 на ранок 9 квітня

Карта поширення COVID-19 на ранок 9 квітня

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 9 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 1892 випадки зараження коронавірусом (+224 випадки за день). 57 осіб померли, 45 пацієнтів одужали.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
хвороба карантин вірус
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
За ВСЁ ВРЕМЯ на Украине сделано 20 000 тестирований. Для сравнения: В России проводится больше 100 000 тестирований В СУТКИ.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Без масового тестування ПЛР і точкової ізоляції чи лікування, всі ці заборони-карантини до одного місця.
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
самое время отсоединяться от укроины
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
The bots F**k, эк тебя плющит не по детски :о))))))) Не ударься головой об стену в своей истерике :о)))))
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The bots F**k
The bots F**k
Kharkov Russia, Чего!? Кто ТЕБЯ спрашивал? Уе-бот бюджетный, да чтоб у тебя дома, на росейских ебенях было также гнусно как в твоих заказных постюшках))) Публикуй свои потуги "я работаюуу!" в ваших местячковых газэтах
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