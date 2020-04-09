У Чернівецькій області через масовий спалах коронавірусу COVID-19 на найближчі вихідні ввели особливий режим.

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Він триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня. Про це на брифінгу в четвер, 9 квітня, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Коронавірус у Чернівецькій області

У цей період жоден магазин (включно з продуктовими) не працюватиме, бензин на АЗС продаватимуть тільки держслужбам. Людям категорично не рекомендується виходити з дому.

Осачук на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що за 9 квітня в області було виявлено 76 нових випадків інфікування. Загальна кількість підтверджених діагнозів в області – 379.

"У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, в одного – підозра", – заявив голова ОДА.

Нагадаємо, режим максимального обмеження пересування в Чернівецькій області діяв і на вихідних 4-5 квітня.

Карта поширення COVID-19 на ранок 9 квітня РНБО

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 9 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 1892 випадки зараження коронавірусом (+224 випадки за день). 57 осіб померли, 45 пацієнтів одужали.

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