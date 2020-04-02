У Борисполі важкого хворого з коронавірусом відправили додому: з'ясувалися ексклюзивні деталі

Причиною відмови в госпіталізації чоловіка з коронавірусною хворобою в місті Бориспіль Київської області стала його прописка.

Про це OBOZREVATEL розповів директор Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок.

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Як пояснив медик, коли чоловік відчув перші ознаки нездужання, він звернувся до Кабінету вірусологічного контролю і зробив тест на COVID -19. Оскільки він виявився "слабопозітивним", "у пацієнта взяли додатковий мазок із зіву і відправили на реакцію ланцюгової полімеризації". Через кілька днів прийшов її результат, він виявився позитивним.

Чоловік був відправлений на самоізоляцію. "Дистанційно його спостерігала сімейна лікарка – дзвонила, питала про самопочуття, консультувала".

Коли стан пацієнта почав погіршуватися, з'явилася задишка, "лікарка вчинила правильно і прийняла рішення про госпіталізацію". Вона звернулася в службу "103". Там її перенаправили в Білоцерківську лікарню №3, яка приймає подібних пацієнтів. Сімейна лікарка зв'язалася з головним лікарем лікарні та погодила госпіталізацію, потім знову зателефонувала в "103".

Штучна вентиляція легенів, ілюстрація

Через кілька хвилин до сімейної лікарки подзвонили з Білоцерківської лікарні і повідомили, що не можуть прийняти пацієнта, оскільки він прописаний в Києві, а не в Борисполі. "І тут закрутилося! Київ говорить: а чому ми з Борисполя повинні брати? А у нього київська прописка. Ну і що? А Біла Церква каже: чому я київську прописку повинна брати? На цьому все і закінчилося", – розповів Євген Черенок.

В даний час пацієнт знову знаходиться на домашній самоізоляції. У цьому контексті лікар підкреслив, що ситуація вкрай небезпечна. "Зараз у нього нормальний стан, а через годину у нього буде задишка і його треба буде підключати до апарату штучної вентиляції легенів, але ми вже не встигнемо його довезти".

Хронологію історії з хворим на коронавірус в Борисполі докладно виклав на своїй сторінці в Facebook голова правління громадської організації "Платформа Здоров'я" Тимофій Бадіков:

Як писав OBOZREVATEL, Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус COVID-19, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелося везти назад додому.

раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що лікарі столиці нададуть допомогу кожній людині, у якої буде підозра або захворювання на коронавірусі COVID-19, незалежно від того, чи підписала вона декларацію з сімейним лікарем, чи ні.

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