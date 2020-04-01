Українці, які застрягли в Перу і Мексиці, успішно повернулися в Україну завдяки допомозі вітчизняних дипломатів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла одна з туристок Софія Вовк, зазначивши, що працівники українських диппредставництв зустрічали громадян в аеропорту Варшави і протягом всієї дороги на Батьківщину забезпечували їх усім необхідним.

"Приземляємося у Варшаві. Українські дипломати вже в аеропорту і з нами на зв'язку, в транзитну зону їх не пускали. Рейси SkyUp до Києва скасовані, триває організація автобусного переїзду до кордону. У транзитній зоні всю українську команду збирають окремо", – згадує жінка.

"Ваша країна вас покинула!" – театральним випадом нас зустрічає польський офіцер. "Ваш літак не прилетів, і ми не знаємо, що з вами робити", – декламує далі й починає збирати наші паспорти. Ми пошкодували, що ніхто з нас цього не записав на відео. Віддали паспорти і, ледве стримуючи сміх, пояснили: "Не хвилюйтеся, ваші дипломати внизу чекають на вас", – додала Вовк.

Повернення українців із Перу і Мексики Facebook Софії Вовк

За словами туристки, дипломати справді подбали про прибулих українців і навіть замовили їм їжу та напої у транзитну зону. Крім того, вони постійно тримали людей в курсі всього, що відбувається.

Через годину очікування пасажирів спецрейсу повели на вихід, віддали паспорти, багаж і передали в руки представників посольства. Далі всіх людей посадили на автобус і в супроводі польської поліції та консула відвезли до кордону.

"Як же нам було приємно в автобусі знайти повно їжі – піцу, сендвічі, солодощі, фрукти, воду і трошки наливки для зняття стресу. Окрема подяка за мексиканську піцу в цьому наборі. Так нас до багатогодинного переїзду підготували наші дипломати. У відповідь ми тільки аплодували. А далі – кордон, неодноразова перевірка температури, паспортний контроль, зміна автобуса, і Україна вітає вас!" – написала жінка.

За її словами, кожен із пасажирів підписав документ про обов'язкову самоізоляцію, без будь-яких обурень. Адже всі люди розуміли відповідальність і ризики, тому погодилися з необхідністю сидіти вдома.

"Фінансування трансферів із Варшави до кордону і від кордону до Києва, а також наше харчування взяло на себе Посольство України в Польщі і особисто українські дипломати. "Зради" не буде, тільки подяка", – резюмувала Вовк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня українські туристи, які поверталися з Мексики, застрягли в аеропорту Варшави. Це трапилося через те, що український авіаперевізник скасував рейс. Незважаючи на всі складнощі, український консул постійно був на зв'язку з громадянами і обіцяв організувати автобуси до Львова.

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