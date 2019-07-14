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"Туристичний пік": путінська пропагандистка зганьбилася брехнею про Крим

15.4т Читати матеріал російською

Російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва заявила про мільйони туристів, що відпочивають в окупованому Криму, тоді як у соцмережах публікують багато свіжих фото з порожніми кримськими пляжами.

"Туристичний пік: у Криму вже відпочили майже 3 млн осіб", - написала Скабєєва в своєму Telegram-каналі. Також вона оприлюднила фото автомобіля з київськими номерами, який належить, по всій видимості, туристам з материкової України.

"Туристичний пік": путінська пропагандистка зганьбилася брехнею про Крим

t.me/skabeeva

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У свою чергу, блогер RoksolanaToday&Крим25% оприлюднив у Twitter серію знімків з пляжів окупованого півострова:

"Ялта сьогодні. Погода так собі. Але липень, середина..."

"Євпаторія. Напевно, сезон. Але це не точно".

"Судак, пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".

"Гурзуф, Супутник, Яке то липня на дворі".

"Алупка. Погодка і правда так собі... Але яка вже різниця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Горний зробив прогноз, що в 2019 році до Криму приїдуть на 15% менше туристів, ніж роком раніше.

Жителі анексованого Криму також визнали провал курортних сезонів на півострові після захоплення Росією.

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда Фейки російських ЗМІ
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна Ялта
Теги
туристы Новини Криму
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Порошенковская пропагандистка бротский опозорилась новым фейком
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы объясните кто такая Роксолана. Почему она для вас авторитет. Хотя эта дама живет на Украине.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну наконец то роксолан (А) вынырнуло,опять фотографией занялось убогое существо,мост пустой почему перестало снимать?Трафик переждать не можешь убогое?
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