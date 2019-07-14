"Туристичний пік": путінська пропагандистка зганьбилася брехнею про Крим

Російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва заявила про мільйони туристів, що відпочивають в окупованому Криму, тоді як у соцмережах публікують багато свіжих фото з порожніми кримськими пляжами.

"Туристичний пік: у Криму вже відпочили майже 3 млн осіб", - написала Скабєєва в своєму Telegram-каналі. Також вона оприлюднила фото автомобіля з київськими номерами, який належить, по всій видимості, туристам з материкової України.

t.me/skabeeva

У свою чергу, блогер RoksolanaToday&Крим25% оприлюднив у Twitter серію знімків з пляжів окупованого півострова:

"Ялта сьогодні. Погода так собі. Але липень, середина..."

Ялта сьогодні

Погода так собі

але липня

середина ... pic.twitter.com/FdHlm0jjyy - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Євпаторія. Напевно, сезон. Але це не точно".

Євпаторія

напевно, сезон

Але це не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Судак, пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".

Судак

пляж "Мохіто"

лежачкі розхапали ще вчера😃 pic.twitter.com/9jFuOoQgoV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Гурзуф, Супутник, Яке то липня на дворі".

Гурзуф

супутник

Яке то липня на дворі pic.twitter.com/pJd5VteBM7 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Алупка. Погодка і правда так собі... Але яка вже різниця".

Алупка

Погодка і правда так собі ...

але яка вже різниця pic.twitter.com/xpArLd7ElY - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Горний зробив прогноз, що в 2019 році до Криму приїдуть на 15% менше туристів, ніж роком раніше.

Жителі анексованого Криму також визнали провал курортних сезонів на півострові після захоплення Росією.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся