"Туристичний пік": путінська пропагандистка зганьбилася брехнею про Крим

Російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва заявила про мільйони туристів, що відпочивають в окупованому Криму, тоді як у соцмережах публікують багато свіжих фото з порожніми кримськими пляжами.
"Туристичний пік: у Криму вже відпочили майже 3 млн осіб", - написала Скабєєва в своєму Telegram-каналі. Також вона оприлюднила фото автомобіля з київськими номерами, який належить, по всій видимості, туристам з материкової України.
t.me/skabeeva
У свою чергу, блогер RoksolanaToday&Крим25% оприлюднив у Twitter серію знімків з пляжів окупованого півострова:
"Ялта сьогодні. Погода так собі. Але липень, середина..."
Ялта сьогодні- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
Погода так собі
але липня
середина ... pic.twitter.com/FdHlm0jjyy
"Євпаторія. Напевно, сезон. Але це не точно".
Євпаторія- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
напевно, сезон
Але це не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk
"Судак, пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".
Судак- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
пляж "Мохіто"
лежачкі розхапали ще вчера😃 pic.twitter.com/9jFuOoQgoV
"Гурзуф, Супутник, Яке то липня на дворі".
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
супутник
Яке то липня на дворі pic.twitter.com/pJd5VteBM7
"Алупка. Погодка і правда так собі... Але яка вже різниця".
Алупка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
Погодка і правда так собі ...
але яка вже різниця pic.twitter.com/xpArLd7ElY
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Горний зробив прогноз, що в 2019 році до Криму приїдуть на 15% менше туристів, ніж роком раніше.
Жителі анексованого Криму також визнали провал курортних сезонів на півострові після захоплення Росією.
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