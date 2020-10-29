ЦВК повідомила деталі другого туру місцевих виборів в Україні

Центральна виборча комісія прийняла рішення про проведення другого туру місцевих виборів в Україні.

Так, роз'яснення щодо проведення повторного голосування опублікували на сайті ЦВК.

"Рішення про призначення повторного голосування сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія повинна прийняти відразу після встановлення результатів голосування з відповідних місцевих виборів", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що повторне голосування призначається на неділю – в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про його призначення, до настання якої ТВК зможе забезпечити здійснення необхідних виборчих процедур у встановлені терміни.

"Першим днем, з якого обчислюється тритижневий термін для його призначення, є наступний день з дня прийняття відповідного рішення", – відзначили в ЦВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, процес підрахунку і передачі документації в територіальні виборчі комісії (ТВК) завершили більше 28,9 тис. дільничних виборчих комісій (ДВК) – 99,4% від загальної кількості.