Знаєте, що найбільше вражає на війні?

Ні - навіть, не смерті близьких людей. Це дуже боляче, але закономірно. Війна, на превеликий жаль, без втрат не обходиться. Справедлива війна - це завжди жертва.

Коли віриш у Бога і знаєш, що воюєш за Свободу і Незалежність своєї Нації, тоді розумієш, що ті, хто гине за Батьківщину - живуть вічно.

Найбільше на війні вражає цинізм тилових пацюків. Прикладів і в минулій владі, і в існуючій - безліч.

Найсвіжіший - це коли тварина, яка займає одну із найвищих посад в Державі, такий собі хрунь Тупицький, під час війни "переоформив" своє майно, в окупованому кац@п@ми українському Криму... Ви уявляєте, українці, що він зробив?..

А таких як він справді немало.

Вони - голосують за колаборантів з ОПЗЖ та за інших гнид; вони - зневажають нашу Революцію Гідності; вони "грають членами на роялях"; вони - не відповідають на ворожий вогонь; вони - зневажають все українське; вони - ті, про яких колись писали: "Народ, який немає Честі, не буде мати і Хліба"...

Надихає одне: я бачив на Майдані та на Війні тисячу тисяч українців, яким "нєкакаяразніца", і які готові віддати все найдорожче во благо своєї Нації та Держави.

А доти, доки є люди, здатні вбивати ворогів, і при необхідності гинути, в ім’я вищих ідеалів, всілякі негідники, типу Тупицького, не буде ганебним маркером нашого народу.

Геть бидло!

Слава Україні!

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