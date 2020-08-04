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Цікаві речі, які збирали діти в СРСР: фантики, значки й пачки від сигарет

Марина Ліснічук
Суспільство
1,0 т.
Колекціонування у СРСР

У СРСР діти збирали марки, значки, моделі автомобілів й інші цікаві речі.

Одними з найцінніших речей для дітей в Радянському Союзі були їхні колекції, адже ними у ті часи цікавилися майже всі – від малого до великого.

Як приклад можна згадати обліплені наклейками холодильники, хоча було й багато інших речей для створення унікальної колекції. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що саме збирали радянські діти.

Колекція марок із СРСР

Колекція марок із СРСР

Марки

Багато дітей збирали їх до спеціальних альбомів. Одними з найцінніших були іноземні марки – польські, кубинські. Однак особливо цінувалися трикутної форми, а також "негашені" – на яких не було штампу.

У СРСР часто давали значки за якесь досягнення, в результаті у багатьох збиралися цілі колекції

У СРСР часто давали значки за якесь досягнення, в результаті у багатьох збиралися цілі колекції

Значки

У СРСР значків випускалося дуже багато, оскільки кожен радянський житель отримував їх за якісь заслуги чи, наприклад, вступ до комсомолу, участь у змаганнях або виставці тощо.

З розпадом СРСР ідеологічні написи на значках змінилися героями з мультиків

З розпадом СРСР ідеологічні написи на значках змінилися героями з мультиків

У результаті у багатьох збиралися цілі колекції, до того ж деякі продовжують скуповувати значки вже й у дорослому віці. Так, із розпадом Союзу ідеологічні написи змінилися героями мультиків, а потім і сатиричними висловами.

У СРСР випускали колекційні монети

У СРСР випускали колекційні монети

Монети

Як і зараз, за часів СРСР випускали колекційні монети, які обов'язково відкладалися в скарбничку. Водночас особливо цінні були монети країн Союзу, де багато хто служив або куди їздили на відпочинок.

Моделі автомобілів у СРСР частіше збирали для колекцій хлопчики

Моделі автомобілів у СРСР частіше збирали для колекцій хлопчики

Мініатюрні моделі автомобілів

Це було суто захоплення хлопчиків, хоча, порівняно з іншими речами для колекціонування, не особливо дешеве.

Колекція листівок із СРСР

Колекція листівок із СРСР

Листівки

А ось листівки більше любили збирати дівчатка. Сьогодні мало хто вітає так близьких, адже є мобільний телефони, електронна пошта й соцмережі, повідомлення в яких часто губляться в історії. А ось милі листівки з теплими словами можна зберігати довго.

Колекція кишенькових календариків із СРСР

Колекція кишенькових календариків із СРСР

Календарики

Коли ще не було інтернету, люди звіряли вихідні дні та сімейні свята за календарями. В СРСР їх випускали багато і різноманітних: з милими тваринами, фотографіями міст, героями того часу, "серйозні" – з рекомендаціями про те, що робити під час пожежі. Хоча найдорожчими серцю були ті, які переливалися: під одним кутом була одна картинка, а під іншим вона змінювалася.

Діти в СРСР колекціонували кришечки від пляшок

Діти в СРСР колекціонували кришечки від пляшок

Кришечки від пляшок

Найчастіше в СРСР кришечки від пляшок із ситром, газованою водою і пивом були однотипні: бляшані та блискучі. Але якщо траплялися кольорові, то вони були на вагу золота, тому їх і колекціонували.

Колекція пачок від сигарет із СРСР

Колекція пачок від сигарет із СРСР

Пачки від сигарет

Багато хто в Союзі збирав сигаретні пачки: старші – повні, а діти – порожні. Водночас, звичайно ж, намагалися знайти такі, яких не було в інших: деякі обмінювали, про якісь запитували в ларьках, де торгували сигаретами поштучно.

Колекція баночок із СРСР

Колекція баночок із СРСР

Баночки

Для того, щоб поповнити колекцію, баночки з-під газованої води не тільки купували, але і збирали порожні на вулиці. До того ж навіть пом'яті: потім вечір доводилося проводили за випрямленням однієї бляшанки, зате в колекції було поповнення.

Обгортки від цукерок і шоколаду в СРСР частіше збирали дівчатка

Обгортки від цукерок і шоколаду в СРСР частіше збирали дівчатка

Обгортки від цукерок і шоколаду

Найчастіше такі збирали дівчатка (адже хлопчакам було цікавіше збирати пачки з-під сигарет і кришечки). Так, із багатьох кольорових фантиків у СРСР робили секрети в землі: викопували ямку, складали фантик, закопували, а потім прикрашали все квіточкою і зверху вкладали скельце. Коли в 90-ті роки на ринку стали продавати заморські шоколадки "Марс", "Снікерс" і "Твікс", то такі колекції почали збирати і хлопчики.

Раніше OBOZREVATEL робив добірку речей із СРСР, які зараз можна продати за статок. Серед них іграшки, приставки, газети та інші.

СРСР
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