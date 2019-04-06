"Це все майд*уни?!" Цимбалюк розгромив Захарову за претензії до України

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в пропаганді і псуванні відносин з країною-агресором і нарвалася на жорстку відповідь українського журналіста Романа Цимбалюка.

Її, а також фрагмент виступу Захарової він опублікував у своєму відеоблозі на YouTube, нагадавши скандальному дипломату про всі злочини її країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова Скріншот відео

"Якщо київський режим стільки років знищував як правову базу, так і завдавав нищівного удару по сприйняттю в очах власного населення і реалій, і реалій відносин з Росією, займаючись пропагандою, то це питання не Росії, а Києва", — сказала речник МЗС РФ.

У свою чергу Цимбалюк у властивій йому саркастичній манері перерахував дії держави-агресора, які за останні роки зробили неможливими добросусідські відносини.

"Адже це в Україні пропаганда, адже це Україна винна, адже це "попередники", "злочинна влада" робила все можливе, щоб зруйнувати багатовікові зв'язки між Україною і Російською Федерацією! Ну, подумаєш, російські військові у 2014-2015 роках йшли у відпустку за велінням своїх сердець і вирушали воювати в Україну. Давайте перегорнемо цю сторінку, давайте жити дружно, давайте забудемо про Крим, про Донбас, про мільйони людей, які живуть в окупації. Навіщо акцентувати увагу на зруйнованих аеропортах Донецька і Луганська?" — влучно відповів він Захаровій.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Подумаєш, ну вивезли кілька фабрик і заводів з окупованого Донбасу в РФ, затопили шахти. З ким не буває! Навіщо ми акцентуємо увагу на негативі? Адже ми ж — "братні" народи і нам далі потрібно разом жити і розвивати нашу дружбу. А винні у всьому ці, майда*ни. Це все вони, а Росія ні до чого", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк нагадав Захаровій, що, незважаючи на всі обурення Росії з приводу того, що розв'язана нею війна на Донбасі нібито є вигаданою, її жертви з обох сторін — абсолютно реальні.

Також Захарова нарвалася на гостру критику Цимбалюка через цинічний анекдот про анексію українського Криму. Він присоромив її за те, що вона як офіційна особа перетворює власну країну на посміховисько, виправдовуючи військові злочини.

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