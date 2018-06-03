"Це страшно": вчених шокувало дослідження Чорного моря

В Україні вперше за роки незалежності провели екологічне дослідження Чорного моря. Результати дослідження підтвердили найгірші побоювання екологів.

Чорне море досліджували вчені з різних країн світу впродовж двох років, пише 24.ua.

Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, отримав майже три мільйони євро.

Одна з головних проблем Чорного моря - велика кількість сміття: пляшки, пластик, бляшанки, сигарети і т.д. Від цього море практично задихається.

Всі морські мешканці живуть тільки в шарі товщиною 150 метрів, глибше кисню немає.

"Виявляється, що Чорне море - одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободник .

Вчені виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і мікропластик.

Останній становить найбільшу загрозу для людства.

Тепер міжнародні дослідники будуть працювати над варіантами оздоровлення Чорного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, запорізькі активісти попередили про екокатастрофою.