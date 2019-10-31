"Це наша земля!" Ветерани АТО зворушливо звернулися до Зеленського через розведення військ

Україна не повинна йти з відвойованих у російських окупантів позицій на Донбасі. Адже за це заплачено занадто високу ціну – життя і здоров'я багатьох захисників.

Про це заявили ветерани АТО у стрімі української журналістки Яніни Соколової, який вона вела з реабілітаційного центру для поранених (щоб подивитися відео, доскрольте сторінки до кінця).

Ветеран АТО Скріншот відео

"Війська не треба відводити! Це наша земля! Ми приходили воювали туди, захищали її, щоб воно не розійшлося по всій території України. Зеленський не правий! Ми розуміємо, він хоче, щоб люди не помирали. Але що нам робити? Вони прийдуть сюди будь-що. Вони і так тут лазять по Києву, по Львову, по Ірпеню. Звісно, не всі вони погані. Але більшість", – побоюються Герої.

"Зеленський, не можна так робити, як ти робиш. Бо ми багато віддали для цього, і на честь хлопців, які загинули... Так просто відійти?!" – проникливо звернулися захисники до глави української держави.

Ветеран АТО Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив з одним із ветеранів, який виступив проти такого кроку.

Пізніше у мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського з добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти із Золотого зброю.

29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ біля цього населеного пункту. Це підтвердили у штабі ООС і російські терористи "ЛНР".

Зеленський привітав початок процесу розведення військ біля Золотого Луганської області, заявивши, що це чудово.

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