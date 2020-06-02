Тривають протягом усього життя: учені попередили про згубні наслідки COVID-19

Люди, яким пощастило перенести COVID-19 у легкій формі або безсимптомно, можуть відчувати проблеми зі здоров'ям протягом усього життя.

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Про ще одну небезпеку коронавірусу пише Daily Mail. Видання наводить тривожні дані дослідників із Великобританії, Китаю та Італії.

"Те, що ми спостерігаємо в лікарнях, є верхівкою айсберга", – говорить професор Роберто Педретті, голова відділення кардіології в Клінічному науковому інституті в Павії, Італія. – Зараз ми зосереджені на лікуванні пацієнтів у гострій стадії, щоб допомогти їм видужати від COVID-19. Але ми також повинні враховувати майбутній вплив вірусу на здоров'я".

Учені попередили про згубні наслідки COVID-19

Одна із загроз, на думку медиків, пов'язана з довготривалим пошкодженням легень. Навіть після повного одужання в багатьох людей може залишитися легеневий фіброз – рубцювання тканин легень, яке викликає задишку.

"Ми зустрічаємо пацієнтів, яких ніколи не очікували побачити взагалі, – каже про перехворілих COVID-19 Ема Свінгвуд, голова британської Асоціації дипломованих фізіотерапевтів. – Вони повністю здорові, перебувають у чудовій фізичній формі, і все ж, як і раніше, страждають через проблеми з легенями".

Підтверджує слова Еми Свінгвуд і лікар Оуен Цанг Так-ін, медичний директор Інфекційного центру в лікарні принцеси Маргарет у Гонконзі. На його думку, незважаючи на очевидне одужання, "у деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функції легень на 20–30 відсотків".

Також видання наводить свідчення того, що в деяких випадках вірус може вражати мозок, викликаючи судоми й інсульт, а також шкодити печінці, ниркам, серцю й кровоносним судинам.

Так, китайські лікарі відзначають, що в кожного п'ятого пацієнта з COVID-19 серед госпіталізованих в Ухані виявлено пошкодження серцевого м'яза. Майже в половини діагностували аритмію. До того ж люди, які раніше не мали проблем із серцем, уразливі однаково з хронічними сердечниками.

"Запалення, яке виникає в серці, не обмежується людьми з серцевими або судинними захворюваннями й може виникнути в будь-кого, – зазначає Ючи Хан, ад'юнкт-професор медицини й радіології з Центру сучасної медицини ім. Перельмана при Університеті Пенсільванії. – Однак ми поки не знаємо, чому одні люди, у яких немає чинників ризику, стикаються з важкими наслідками, а інші ні".

Учені вже розроблюють методи подолання або зменшення наслідків, викликаних перенесеною інфекцією COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL раніше, від коронавірусу в Україні та світі вдалося вилікуватися майже трьом мільйонам пацієнтам. Померло близько 400 тисяч осіб.

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