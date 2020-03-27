Тодуров назвав смішними надбавки лікарям, які їм дадуть за боротьбу з COVID-19

Директор Інституту серця Борис Тодуров впевнений, що медикам, які лікують хворихна коронавірус необхідно платити куди більше, ніж пропонує уряд.

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Про це він заявив в інтерв'ю на Politeka Online. За словами Тодурова, лікарі морально готові допомагати людям, так що владі необхідно піти назустріч медикам. Їх необхідно забезпечити засобами захисту, медикаментами і гідною зарплатою – надбавку в розмірі 200%, яку пообіцяли в уряді, Тодуров назвав смішною.

"Ваші 200% - це не мотивація сьогодні. Ніхто не буде ризикувати життям за ваші 7000 замість 3500. Це все смішно. Ви такій людині повинні платити 50 тисяч за те, щоб він увійшов в цю палату. І то, він ще подумає. Так що сьогодні ми сподіваємося тільки на совість і добре ставлення медпрацівників, які виконають свій обов'язок до кінця, незважаючи на ризики", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.

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